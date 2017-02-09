Літо в Гарварді: українців запрошують в один із найкращих навчальних закладів світу

Для тих, хто хотів би відчути себе частинкою Гарвардської академічної спільноти та отримати цінний досвід навчання в елітному закладі «Ліги плюща», існує цілком реальна можливість здійснити ці бажання завдяки унікальній програмі, що існує вже майже півстоліття.

Гарвардська літня школа українознавства, яку організовує Український науковий інститут Гарвардського університету, пропонує сім тижнів інтенсивного акредитованого навчання. Курси викладаються англійською мовою професорами університету та спрямовані на студентів, що вивчають українознавство. Проте двері школи відчинені для всіх, хто цікавиться мовою та історією України.

Набір на літо 2017 року зараз відкритий. Школа пропонує три курси, серед яких «Державно-суспільні відносини в незалежній Україні» та «Політика в сучасній Україні». Обидва оцінюються чотирма кредитами. Вартість кожного – 3050 доларів, проте кожен має право подати запит на фінансову допомогу від інституту. Останній день прийому заяв – 13 березня.

Ще один курс – мовного характеру, спрямований на іноземців та українців, що виростали в діаспорі. Його завдання – дати основи для читання українською. Оскільки предмет вартує 8 кредитів, то його ціна – 6100 доларів. Для мовного курсу доступна стипендія, на яку можуть претендувати громадяни США або власники «зелених карток». Термін подання заявок закінчується 10 лютого.

Щоб висунути свою кандидатуру на розгляд, потрібно надіслати пакет документів, до якого входять заява на участь, есе, перелік пройдених у вищих навчальних закладах курсів (так званий транскрипт), рекомендаційний лист від викладача та результати тестів з англійської мови (TOEFL, IELTS або PTE). Останнє стосується тільки тих, для кого англійська не є рідною мовою.

Студенти можуть скористатися багатьма науково-дослідними та навчальними приміщеннями Гарварда, в тому числі, найбільшою бібліотечною колекцією з україністики поза межами Східної Європи, музеями, а також центром мовних ресурсів.

Крім навчання, на учасників програми чекає насичена культурна програма. Щотижня організовуються зустрічі з різноманітними цікавими доповідачами, екскурсії по місту й околицях, показ фільмів та спільні неформальні зібрання.

Започаткована в 1971 році, програма послужила для багатьох людей поштовхом у навчанні та кар’єрі. Гарвардська літня школа українознавства щороку приймає магістрантів, аспірантів, а також фахівців із Північної та Південної Америки, Азії, Африки і Європи.

Люба Шара, яка зараз працює в міжнародній фінансовій організації в Південній Африці, стверджує, що участь у школі мала колосальне значення для її поглядів на освіту.

«Літня школа в Гарварді змінила мій світогляд і уявлення про те, якою мусить бути освіта. Я серйозно збиралася кидати Київський університет після повернення додому, настільки всепоглинаючою була різниця. Київський університет вчив мене запам'ятовувати факти, натомість Гарвардська літня школи навчила мене думати», – каже Люба Шара.

Юлія Банкова, стипендіат інституту 2012 року та журналістка «Громадського телебачення», зазначає, що досвід навчання справді був безцінним.

«Я ніколи не мала таких натхненних розмов про літературу, як у той час із професором Грабовичем, і ніколи не мала таких неймовірних, історично наповнених екскурсій містом, як із професором Мінаковим», – сказала Банкова.

Водночас журналістка наголошує, що найбільшим набутком стали люди, з якими випала нагода поспілкуватися.

«Інститут дав мені значно більше – можливість познайомитися не лише з одним із найкращих навчальних закладів світу, а й із системою освіти, про яку я б досі не знала, якби не побувала в HURI. Це також удосконалення англійської та можливість працювати в найстаріших бібліотеках Америки. І, безумовно, найцінніше — це люди: завдяки колективу HURI я по-новому відкрила для себе Юрія Шевельова, Романа Шпорлюка, Сергія Плохія. А ще отримала нових друзів у різних країнах світу», – розповіла Юлія Банкова.