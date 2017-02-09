Із запровадженням системи накопичування пенсій уряд спізнився на 12 років – віце-прем’єр

Цього року Україна має провести пенсійну реформу. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Щоправда, в Кабміні поки немає єдиного бачення – чи треба підвищувати пенсійний вік. Натомість, там обіцяють «комплексну реформу за всіма напрямками». Між тим, соціологи попереджають: кількість пенсіонерів в майбутньому буде тільки зростати – сьогодні їх вже більше, ніж офіційно працевлаштованих українців.

Реформування пенсійної системи є однією з вимог, про які йдеться в угоді між Україною і одним з її головних донорів – Міжнародним валютним фондом. Відтак реформу в тому чи іншому вигляді цьогоріч можуть просунути, вважає економіст Олександр Жолудь. Проте запровадження так званої державної накопичувальної системи, про яку говорять ще від початку 2000-х років, може стати проблемою через брак коштів в Пенсійному фонді, заявив він в коментарі Радіо Свобода.

Якесь кардинальне просування, яке б миттєво перевело на накопичувальну систему, просто неможливе

«На сьогоднішній день половина всіх видатків Пенсійного фонду забезпечується за рахунок державного бюджету. Цей дефіцит, певною мірою, обмежує можливості введення накопичувальної системи. Тому я вважаю, що якесь кардинальне просування, яке б миттєво перевело на накопичувальну систему, просто неможливе», – каже Олександр Жолудь.

Накопичувальна система передбачає не перерозподіл зібраних коштів, а їхнє інвестування і зберігання для виплат пізніше. Тому існуючий дефіцит фонду – погана основа для подібної реформи. В Пенсійному фонді розповіли, що оскільки дефіцит викликаний зниженням надходженням від Єдиного соціального внеску, він є комплексною проблемою. «Розширення бази оподаткування – складний процес. Якщо в людей немає грошей, то вони не сплатять. Тому це комплексна проблема», – наголосили в керівництві фонду.

Новий законопроект про пенсії представлять навесні – Пенсійний фонд

У фонді також розповіли, що в березні-квітні поточного року уряд представить законопроект про пенсійну реформу, де будуть розписані головні кроки і напрямки розвитку. В уряді також обіцяють не підвищувати пенсійний вік на вимогу МВФ.

Коли в нас є дефіцит коштів в Пенсійному фонді є два можливих варіанти – або збільшити кількість тих, хто платить, або зменшити кількість тих, хто отримує

«В нас довгий час ідуть дискусії із Міжнародним валютним фондом. Ми розуміємо, що пенсійну реформу треба проводити і вони це розуміють. Але підходи є різні. Умовно кажучи, коли в нас є дефіцит коштів в Пенсійному фонді є два можливих варіанти – або збільшити кількість тих, хто платить, або зменшити кількість тих, хто отримує. Підвищення пенсійного віку – це зменшення кількості тих, хто платить. Ми пропонуємо інший шлях», – наголосив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі Радіо Свобода.

На початку року спеціалісти Світового банку зазначили, що уряд відкладає пенсійну реформу. Економісти припускають, що подібні ствердження могли підштовхнути прем’єр-міністра пообіцяти запровадити її цього року. Також, за даними Світового банку, станом на 2015 рік Україна витрачала на забезпечення пенсіонерів близько 13% ВВП, але Світовий банк не характеризував існуючі пенсійні виплати більшості українців як соціально виправдані. Зокрема провідний економіст представництва Світового банку в Україні Фарук Хан заявляв, що українському урядові варто закрити «дірки» у податковій системі і реформувати пенсійну систему.

Підвищення пенсійного віку відтягує вирішення проблеми – віце-прем’єр

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко в коментарі Радіо Свобода наголосив, що із запровадженням накопичувальної пенсійної системи в уряді запізнилися років на 12. Підвищення пенсійного віку, яке широко обговорюється в суспільстві, не є вирішенням проблеми і може тільки відтягнути її на 4-5 років.

Пенсійна реформа не передбачає якісь один чи два заходи, які зможуть стабілізувати пенсійну систему України. Це величезний пласт проблем

«Пенсійна реформа не передбачає якісь один чи два заходи, які зможуть стабілізувати пенсійну систему України. Це величезний пласт проблем, який треба вирішити, починаючи зі стабілізації ситуації в солідарній пенсійній системі. Ніколи українці не будуть мати достойні пенсії, поки не запрацює трьохрівнева пенсійна система, не буде введений накопичувальний рівень і не будуть відкриті можливості для недержавного пенсійного страхування. І третє – це легалізація праці і зайнятості», – заявив Розенко.

Він доповів, що в 2017 році вливання в Пенсійний фонд з бюджету буде зменшено на 3 мільярди гривень і становитиме 142 мільярди гривень. За інформацією віце-прем’єр-міністра, близько половини працюючих громадян або не сплачують пенсійні внески, або платять їх не в повному обсязі. В поточному році уряд планує підвищити пенсії більш ніж на 10%. Це відбудеться в два етапи – з 1 травня і з 1 грудня. Офіційна інфляція цього року очікується на рівні 9,7%.

У червні відбудуться відкриті слухання щодо пенсійної реформи

Народний депутат із фракції «Самопоміч» Наталія Веселова розповіла в ефірі Радіо Свобода, що парламентський комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення ініціював проведення парламентських слухань щодо необхідності проведення пенсійної реформи. Вони заплановані на червень поточного року.

Люди пов’язують пенсійну реформу лише з підвищенням пенсійного віку, ніхто ще не розбирався у цій темі

«Сьогодні навіть немає дискусії про реформу. Люди пов’язують пенсійну реформу лише з підвищенням пенсійного віку, ніхто ще не розбирався у цій темі. Ми сподіваємося, що на цих парламентських слуханнях ми отримаємо більше інформації. На жаль, МВФ веде переговори лише з виконавчою владою, тому навіть ми, парламентарії, дізнаємося про плани у приватних розмовах з міністерством чи з представниками МВФ», – заявила Веселова.

Нещодавно комітет відхилив урядовий законопроект про пенсійну реформу, який розроблявся ще за часів минулого складу уряду і був зареєстрований в травні 2016 року. Замість нього, комітет пропонує альтернативний законопроект, який подала народний депутат Людмила Денисова. Веселова наголосила, що крім введення державної накопичувальної системи, парламент має зняти обмеження з діяльності недержавних пенсійних фондів, зокрема дозволити їм активно вкладати кошти і заробляти для своїх вкладників. Наразі таких фондів в Україні близько 70-ти, але їхній загальний капітал складає лише 2,5 мільярди гривень.