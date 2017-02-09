У Києві, у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відбулося відкриття волонтерської виставки «Втрачений дім». Фотовиставка присвячена покинутим на Донбасі домашнім тваринам. У експозиції представлені роботи фотографів Олександра Гайдара, Олексія Чернишова та Андрія Римарука, зроблені у зоні проведення АТО у 2014-2016 роках у Пісках, Широкині та Авдіївці.



«Тваринам, які втратили під обстрілами свій дім і «прибились» до військових, зараз важливе лише одне – щоб їхній новий господар лишився живим, бо він є другом, який захистить», – кажуть організатори виставки.