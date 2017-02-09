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09 Лютий 2017, Київ 16:55
Фотогалереї

Покинуті на Донбасі тварини стали героями виставки у київському метро (фотогалерея)

У Києві, у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відбулося відкриття волонтерської виставки «Втрачений дім». Фотовиставка присвячена покинутим на Донбасі домашнім тваринам. У експозиції представлені роботи фотографів Олександра Гайдара, Олексія Чернишова та Андрія Римарука, зроблені у зоні проведення АТО у 2014-2016 роках у Пісках, Широкині та Авдіївці.

«Тваринам, які втратили під обстрілами свій дім і «прибились» до військових, зараз важливе лише одне – щоб їхній новий господар лишився живим, бо він є другом, який захистить», – кажуть організатори виставки.
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Фотограф Андрій Римарук
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Фотограф Андрій Римарук

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Фотограф Олексій Чернишов
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Фотограф Олексій Чернишов

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