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09 Лютий 2017, Київ 16:55
Події

Підтримка України від НАТО у боротьбі з Росією

Усі 28 країн-членів НАТО одноголосно виступили на підтримку України у зв’язку із загостренням бойових дій на Донбасі, йдеться у повідомлені місії України при НАТО. У Брюсселі учасники засідання Україна-НАТО вирішили, що за таких дій Росії проти України не може йти мова про скасування санкцій. Союзники України обіцяють продовжити тиск на Росію

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олексій Скрипник, народний депутат, заступник голови постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО; Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції (телефоном)

Ведучий: Віталій Портников

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