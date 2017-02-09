Усі 28 країн-членів НАТО одноголосно виступили на підтримку України у зв’язку із загостренням бойових дій на Донбасі, йдеться у повідомлені місії України при НАТО. У Брюсселі учасники засідання Україна-НАТО вирішили, що за таких дій Росії проти України не може йти мова про скасування санкцій. Союзники України обіцяють продовжити тиск на Росію

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олексій Скрипник, народний депутат, заступник голови постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО; Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції (телефоном)



Ведучий: Віталій Портников