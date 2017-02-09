Як смерть «Гіві» висвітлювали російські ЗМІ

Чому російські медіа, навіть які контролюються державою, повідомили, що командира батальйону бойовиків «Сомалі» в «ДНР» вбили «свої»?

О пів на одинадцяту ранку 7 лютого російський телеканал «360» опублікував новину із заголовком: «Гіві» підірвали «свої». Канал з посиланням на якісь високопоставлені джерела в Міноборони повідомляє абсолютно неможливі для російських ЗМІ деталі події: «Командира батальйону «Сомалі» Михайла Толстих з позивним «Гіві» вбили «свої» люди. Джерело телеканалу звернуло увагу на те, що вибух влаштували всередині бази штабу «Сомалі». Цей теракт можна класифікувати як втручання ззовні – бомба була закладена саме в приміщенні. Ніяких точкових пострілів з боку України зафіксовано не було. З цього можна зробити висновок, що легендарного «Гіві» підірвали свої ж, за аналогією з Арсеном Павловим (він же «Моторола»)».

Цю новину підхопили десятки інших російських ЗМІ – причому як опозиційних, так і абсолютно провладних. Про те, що «Гіві» вбили свої - пишуть від «Росбалту» до «Московського комсомольця».

Серед тих, хто процитував новину, виявилася і вельми акуратна і завжди лояльна до влади «Газета.ру», яку прийнято пов'язувати з фігурою колишнього голови адміністрації президента Росії Сергія Іванова.

Втім, потім «Газета.ру» пом'якшила заголовок і вирішила закцентувати увагу на тому, що під час теракту хотіли вбити не тільки «Гіві», а й когось ще.

Через кілька годин телеканал «360», мабуть, одумавшись, замітку з посиланням на джерело, з сайту сором'язливо видалив. Без будь-пояснень причин. Нічого про те, що «Гіві» вбили «свої», на порталі телеканалу не залишилося. Втім, чужі повідомлення з посиланнями на новину – продовжують висіти.

Телеканал «360» повністю контролюється губернатором Московської області Андрієм Воробйовим. А він, у свою чергу, – хрещеник міністра оборони Росії Сергія Шойгу і один з важливих членів його політичної команди, так званої «вежі Шойгу».

Джерела телеканалу також завжди зводилися саме до оточення цих двох людей, і будь-які «зливи» або «вкидання» телеканалу «360» проводилися в їх безпосередніх інтересах.

Нарешті, телеканал «360» афілійований з ВГТРК, найбільшим в Росії медіа-холдингом, контрольованим державою. Так що повідомлення про «Гіві» з'явилося не просто на регіональному телеканалі, а фактично на офіційному російському ресурсі, що транслює державницьку позицію.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»