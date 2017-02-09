5 років за проукраїнські вірші: у Росії втретє порушили справу щодо викладача-поета

Олександр Бившев живе в маленькому селищі Кроми Орловської області Росії зі своїми літніми батьками, за якими доглядає. Здебільшого тому, каже Олександр, виїхати з Росії він не може, незважаючи на те, що в нього не залишилося ні роботи, ні друзів. У школі, де чоловік викладав німецьку, суд заборонив йому працювати ще півтора року тому, коли Бившева визнали «екстремістом» за вірші. Захистити його в місті нікому: говорити про нього відмовилися всі, від його сусідів і колишніх колег до звичайних перехожих.

Коли я знову залишився без комп’ютера, взяти його напрокат мені просто неможливо. І з роботою зовсім погано

«Люди начебто вже стали тепліше ставитися до мене, але коли мова зайшла про нову справу, все повернулося, – розповідає Олександр. – Зараз, наприклад, коли я знову залишився без комп’ютера, взяти його напрокат мені просто неможливо. І з роботою зовсім погано».

Вперше Олександра засудили за статтею про екстремізм за вірш, який він написав навесні 2014 року. У ньому він розповідає про анексію Криму і російську політику на південному сході України. За політичні рими Олександр відпрацював 300 годин громадських робіт, прибираючи міські смітники. Але писати не облишив. За його словами, так він висловлює свою громадянську позицію.

Читати вірш в ефірі Бившев не став: боїться наслідків. Ось однин із чотиривіршів:

«Прав был Мыкола Гоголь: эти свиные рыла

Русь захватили «Святую» спереди, с флангов и тыла.

В месте на букву «ж» засели уже глубоко.

Здесь прописались навечно Шариковы и Ко…».

Слідчим знову не сподобалися вірші Бившева про Україну

Зараз щодо Олександра знову порушили кримінальну справу за статтею «екстремізм» і знову прийшли з обшуком, як і три роки тому. Слідчим знову не сподобалися вірші Бившева про Україну, які він опублікував на своїй сторінці в мережі.

У мене була суперечка з великим класиком, в якій я вирішив підтримати Україну

«Вірш було опубліковано в зарубіжних ЗМІ ще два роки тому: це була так собі політична відповідь на однойменний вірш Бродського (вірш російського поета Йосипа Бродського «На незалежність України», що має гостре антиукраїнське спрямування – ред.), – пояснює Олександр. – Тільки Бродський написав його з точки зору імперськості російського шовінізму. У мене була суперечка з великим класиком, в якій я вирішив підтримати Україну».

За проукраїнські вірші в його будинку двічі били шибки. Олександр вважає, що цілили в український прапорець, який висить у нього на кватирці. Один з каменів ледь не влучив у його матір, яка спала в кімнаті.

Події в Україні показали, яким нездоровим є наше суспільство. Саме слово «Україна» викликає алергію у нашої влади

«Події в Україні показали, яким нездоровим є наше суспільство, – говорить Олександр. – Я так розумію, що саме слово «Україна» викликає алергію у нашої влади. І тому третя справа проти мене порушується за вірш, у якому є слово «Україна».

Погрози й очікування нового вироку

З новою кримінальною справою Бившеву знову почали надсилати листи з погрозами як «зрадникові батьківщини», «збоченцеві» і «фашистові».

«Ось цей лист прийшов із Ярославської області, – показує Олександр. – У ньому цікава цитата: «Вирок, суко, буде дуже суворим, і вислухаєш ти його, стоячи переді мною на колінах, і будеш жерти власне гівно. А потім з тебе здеруть шкіру, і ти пізнаєш пекло за життя. І світ жахнеться, дізнавшись про це». Ну і далі все в такому ж стилі».

Бившев прагне не думати, яким покаранням скінчиться для нього нова кримінальна справа. Максимум, який йому загрожує, – 5 років в’язниці, стільки ж, скільки й минулого разу.

Адвокат Олександра Бившева каже, що складно передбачити, як цього разу поводитиме себе суд. Але, на його думку, довести до суду справу про вірші – для системи справа принципу.

«Це вже третій обшук у мого клієнта, і в нього кожного разу відбирають комп’ютер, не дають виходити в мережу і висловлювати свою точку зору та позицію, – каже Володимир Сучков, адвокат Орловської обласної колегії адвокатів. – Я вважаю, що так не зовсім правильно чинити в демократичній правовій державі».

І хоч у нього відібрали комп’ютер, Бившев продовжує писати вірші.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»