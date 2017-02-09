(Друкуємо мовою оригіналу)

После убийства боевика Михаила Толстых («Гиви») в российском медиапространстве сразу же развернулась активная информационная компания. Практически все российские новости и ток-шоу посвятили командиру батальона боевиков «Сомали». Они обвиняли Украину в смерти комбата сепаратистов. А политические обозреватели называли его последним из «рожденных в сиянии «русской весны». И совсем недавно российская «Новая газета» сообщила, что ответственность за убийство «Гиви» взяли на себя его подельники.

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На сайтах сепаратистов 9 февраля – ни одного материала о гибели «Гиви». Лишь скудная информация о том, что его похороны и церемония прощания назначены на 10 февраля. В то же время российское медиапространство было перегружено сообщениями, версиями и выступлениями всевозможных экспертов на тему гибели боевика «Гиви».

«Символом свободы, рожденным в сиянии «русской весны» назвал убитого боевика писатель, главный редактор российской газеты «Завтра» Александр Проханов: «С его исчезновением кончилась эра «народного восстания», кончилась эра стихии. Донбасское «сопротивление» приобретает другой характер – затяжной, угрюмый, регулярный. Кончается «гражданская война», начинается «отечественная война».

Далеко не все лидеры боевиков убиты украинскими военными – Гиркин

Более сдержан в эпитетах экс-«министр обороны» группировки «ДНР», участвовавший в захвате Славянска Игорь Гиркин (Стрелков). По его мнению, убитые при неизвестных обстоятельствах лидеры боевиков за последние 2 года не все погибли от рук украинских спецслужб. Многие, в частности «Гиви», могли быть убиты российскими спецслужбами либо самими боевиками, считает Стрелков.

«Далеко не все лица (лидеры боевиков – ред.) убиты украинскими военными. На счет «Мотороллы» я склоняюсь, что это были украинские ДРГ. На счет «Гиви» ничего пока сказать не могу. Не исключаю ни того ни другого варианта», – сказал Стрелков.

Огромное количество материалов о гибели «Гиви» также было обусловлено тем, что на Донбасс съехалось очень много российских журналистов для освещения событий под Авдеевкой, считают медиа-эксперты. И гибель «Гиви» была как нельзя кстати.

Большинство украинских военных экспертов сходятся во мнении, что «Гиви» не имел особых военно-организационных способностей, и его гибель никак не помогла ВСУ. Попавший в плен под аэропортом и испытавший на себе издевательства «Гиви» подполковник ВСУ Олег Кузьминых в эфире hromadske заявил: «Уничтожать такого руководителя нет смысла. Как свидетель он был бы нужен. Потому, сидя на скамье подсудимых, он бы открыл глаза этому миру на многие вещи. Ибо вы видите, какая ситуация: в мире иногда закрывают глаза на наши проблемы, а он бы открыл глаза на многие вещи».

«Зачистка старых и одиозных лидеров – это попытка «впихнуть» в Украину ОРДЛО»

Уничтожить всех, чьи руки в крови, и тех, кто много знает, – вот цель ФСБ, считает глава проекта Digests & Analytics Ukraine Вадим Хомаха.

Когда нет даже останков, а только горелые угольки, исключать полностью вариант, что он не попытался скрыться от преследователей, нельзя

«Зачистка таких самых старых и одиозных лидеров – это попытка «впихнуть» в Украину этот кусок, который называется ОРДЛО. Есть еще одна версия: где-то за 2 месяца до убийства «Гиви» начал продавать свои квартиры в Донецке. Это точная информация. Когда нет даже останков, а только горелые угольки, исключать полностью вариант, что он не попытался скрыться от преследователей, в том числе и украинских, нельзя».

Несмотря на волну негодования, поднятую масс-медиа в ОРДЛО и в России, серьезного наступления со стороны оккупантов не предвидится, считают военные аналитики.

Российская «Новая газета» позже сообщила, что россиянин, «доброволец» из Москвы Игорь Мильцев, который представился бойцом подразделения боевика Михаила Толстых «Гиви» заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов «Сомали».

Мыльцев заявил, что обвинения группировки «ДНР» в адрес украинских спецслужб «смешные».

Убийство командира Мыльцев назвал местью сослуживцев, которых якобы «Гиви» бросил во время боя под Авдеевка в конце января 2017 года.

По словам Мыльцева, во время боев «Гиви» сам прострелил себе ногу, чтобы избежать боя.

«Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара стоять до конца! И тут он, наверное, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал кричать. Его потащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия», – написал Мыльцева.

Он рассказывает, что после покушения на Арсения Павлова («Моторола») командир «Гиви» всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

Как рассказывает Мыльцев, сам он сейчас находится в окрестностях Донецка.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)