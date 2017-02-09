Бійка депутатів через «енки»: що відбувається з антикорупційним комітетом?

Депутати від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко та Іван Мельничук побились у Верховній Раді. Найбільше дісталось піджаку Лещенка. Причина в тому, що він звинуватив Банкову у спробі дестабілізувати роботу антикорупційного комітету. Його однопартієць Іван Мельничук назвав це брехнею, і після словесної суперечки чоловіки обмінялись штурханами. Голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв також вважає, що саме з вини Адміністрації президента депутати найбільшої фракції в парламенті прогулюють засідання. На Банковій ці звинувачення назвали «маячнею».

Приводом для бійки у Верховній Раді став Фейсбук-пост Сергія Лещенка, де він звинувати Адміністрацію президента в тому, що саме після її вказівки низка депутатів «Блоку Петра Порошенка» проігнорувала засідання антикорупційного комітету 8 лютого. Мова йде про парламентарів цієї фракції Олега Барну, Ігоря Артюшенка та Івана Мельничука, які не з’явились.

«Це робиться свідомо з метою показати, що цей комітет є непрацездатним, що антикорупційні закони, які він проводить, нікуди не годяться, що НАБУ треба зробити частиною силових органів, які підконтрольні владі, що боротьба з корупцією не є ідеєю, не є цінністю. Просто конкретний наступ на антикорупційний комітет шляхом зриву кворуму, і це не перший раз», – сказав Лещенко.

Зібрати кворум у середу вдалось, утім, він «був на межі», говорить Лещенко.

Кількість людей, які приходять на засідання працювати, упала «до критичного мінімуму», погоджується голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв.

«Мені казали про план, що хочуть переконати ще «Народний фронт», щоб їхні представники не ходили на комітет. І тоді сказати: ой, Соболєв не може організувати роботу комітету, давайте його замінимо. Я не тримаюся за крісло, єдине, хочу сказати всім колегам по комітету: вони роблять історичну роботу. Якщо їм буде що згадати про роботу в парламенті, то значна частина того стосуватиметься роботи в комітеті з протидії корупції», – каже Соболєв.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він уточнив, що ще торік восени чув від представників «Блоку Петра Порошенка» та Адміністрації президента про те, що такий сценарій може реалізовуватись. Утім, він не уточнив, від кого саме.

На Банковій ці звинувачення назвали «маячнею»: Банкова не давала подібних вказівок депутатам – про це в коментарі Радіо Свобода сказав завідувач відділу зв’язків зі ЗМІ департаменту інформаційної політики адміністрації президента України Володимир Горковенко.

«Про те, що хтось комусь забороняє, – це маячня. Розумієте, якщо немає що сказати – завжди треба посилати, що винна Банкова. Ну, це наша українська традиція. «Невістка винна» – «Так її нема» – «Так спідниця висить». Так само і тут. Це гарний хід, який завжди використовують, коли немає аргументів», – говорить Горковенко.

Він припускає, що такими заявами Соболєв намагається приховати своє невдале керівництво та нездатність організувати роботу депутатів.

«Я навіть від самих членів цього комітету чув думку, що із комітету боротьби з корупцією він перетворився на комітет журналістських розслідувань. Що хтось приходить, щось знайшов, щось почув, щось побачив. Коли журналістська професія переходить до збору чуток і винесення їх на загальне обговорення, щоб легалізувати, то я можу зрозуміти позицію депутатів, які не хочуть бути легалізацією фейків», – сказав Горковенко.

Із вуст Лещенка звучить «цинічна брехня», стверджує інший учасник бійки, однопартієць Іван Мельничук.

«Я як член цього комітету і члени фракції «Блоку Петра Порошенка», які з цього комітету, підійшли до нього і сказали: скажи, будь ласка, від кого з нас ти почув те, що опублікував. Вийшло як вийшло. Він, звичайно, сказав, що може писати все, що захоче, і де захоче. Тим більше, що це його сторінка. Дорогі чоловіки, треба відповідати за свої слова», – прокоментував ситуацію Мельничук.

Інший «прогульник» комітету Олег Барна виступив на боці Мельничука та заявив, що не отримував вказівок із Адміністрації президента.

Після сутички спікер Андрій Парубій заявив, що чекає від регламентного комітету пропозицій про покарання депутатів за бійку.