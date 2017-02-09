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В ближайшее время ожидать стабилизации ситуации на линии разграничения не стоит. Наоборот, боевые действия могут только усилиться. Так считают некоторые украинские военные эксперты. Кремль, по их мнению, сейчас пытается использовать паузу, которую взяли мировые лидеры в отношении ситуации на Донбассе, и заставить украинскую власть все же внести изменения в Конституцию. Тем временем обстрелы подконтрольных Украине территорий происходят ежедневно. Кроме позиций военнослужащих, под огонь попадают и мирные жители.

В Луганской области в результате боевых действий без воды осталось около 5 тысяч человек. Под обстрел попала Зановская насосная станция, которая питает населённые пункты Тошковка и Тошковка-1. Когда водоснабжение будет возобновлено, пока не известно.

Всего же в регионе было зафиксировано 25 обстрелов. Под огонь попали село Крымское Новоайдарского района, а также позиции украинских военных в Станично-Луганском и Попаснянском районах. Об этом рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, также боевые действия велись на мариупольском направлении. Там в результате попадания мины в электроподстанцию без электричества остались посёлки Талаковка, Сартана и Гнутово.

Наиболее сложным, по словам Александра Мотузяника, остаётся донецкое направление.

Горячее всего опять-таки в Авдеевке и на её окраинах, а также на Светлодарской дуге

«Горячее всего опять-таки в Авдеевке и на её окраинах, а также на Светлодарской дуге. Здесь боевики активизировались уже во второй половине дня и до самого вечера проводили массированные обстрелы из миномётов, пушек и танков. Это вооружение, напомню, должно быть отведённым от линии разграничения согласно минским соглашениям», – рассказал Александр Мотузяник.

В свою очередь, в группировках «ЛНР» и «ДНР» заявляют, что их позиции также попадают под обстрелы. Так называемый заместитель командующего «ДНР» Эдуард Басурин за сутки насчитал 711 фактов нарушения режима прекращения огня.

Тяжёлая артиллерия применялась 17 раз

«Тяжёлая артиллерия применялась 17 раз, миномёты различного калибра 163 раза, БМП – 75 раз, зенитные установки, гранатомёты и стрелковое оружие – 454 раза», – заявил Эдуард Басурин.

Дальнейшую эскалацию агрессии на Донбассе фиксирует и мониторинговая миссия ОБСЕ. В одном из последних отчётов наблюдатели подчёркивают, что фиксируют нарушения режима прекращения огня обеими сторонами конфликта.

СММ не получила никакой информации об отводе вооружения из района треугольника Авдеевка – Ясиноватая – донецкий аэропорт

«Несмотря на совместное заявление, которое сделали члены Трёхсторонней контактной группы 1 февраля, СММ не получила никакой информации об отводе вооружения из района треугольника Авдеевка – Ясиноватая – донецкий аэропорт», – говорится в отчёте ОБСЕ.

Возможно усиление эскалации конфликта на всей линии соприкосновения – Олег Жданов

В ближайшее время ожидать стабилизации ситуации на линии разграничения не стоит. Боевые действия, могут только усилиться, считает военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, усиление эскалации – это попытка Кремля вынудить украинскую власть согласиться на его условия завершения конфликта.

Кремль нацелен на то, чтобы окончательно нас додавить в принятии решения

«Кремль нацелен на то, чтобы окончательно нас додавить в принятии решения. Год ведения окопной войны для них тоже очень затратный – в плане людских потерь, материальных затрат. Поэтому не исключаю, что возможно усиление эскалации конфликта на всей линии соприкосновения», – сказал Олег Жданов.

По мнению военного эксперта, период эскалации также выбран не случайно. Ведь сейчас возникла временная пауза, которую взяли мировые лидеры в отношении ситуации на Донбассе.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)