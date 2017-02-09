У Польщі страйкували українські працівники (відео)

У Польщі на приватному м’ясокомбінаті Рini Рolonia в місті Кутно працює понад 300 громадян України. Багатьом із них зарплатню виплачують агентства-посередники, які укладають угоди з польськими працедавцями. Наприкінці січня агентство Grand-Med повідомило своїм працівникам, що воно згортає діяльність, тож можуть виникнути проблеми з оплатою праці. 2 лютого майже сотня обурених цією новиною українців зібралася на спонтанне віче біля входу на м’ясокомбінат. На місце події прибула поліція та місцеві ЗМІ. Непорозуміння вдалося швидко владнати, людям того ж дня заплатили зароблене, та учасники протесту залишилися без роботи. Їм не запропонували продовження договору. Експерти кажуть, що конфліктних ситуацій між польськими працедавцями та робітниками з України останнім часом стало більше, бо побільшало українських працівників.