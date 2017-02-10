До чого призведе блокада окупованої частини Донбасу? (Огляд преси)

Газета «Сегодня» продовжує коментувати блокаду транспортних магістралей Донбасу на кордоні з окупованими територіями. Видання переконує, що зупинка торгівлі може призвести до незворотних наслідків для всієї України. Під загрозою може опинитися вся енергосистема країни і вкотре зростуть тарифи. Про це газета попереджає в статті «Блокада руйнує економіку».

Намість експерт газети «День» підтримує блокаду окупованого Донбасу. Однак він наголошує, що тут потрібна інформаційна політика для того, щоб українці по обидва боки лінії розмежування чітко розуміли, що пропонує їм влада. Утім, на думку експерта, головна проблема в тому, щоб війна не комерціалізувалася. Адже навіть так звану блокаду чиновники можуть використати не заради реального обриву зв’язків з окупантом, а для корупції, щоб просто «кришувати» конкретні потоки, наголошує газета.

У ситуації з поверненням окупованих територій Київ повинен бути не різким і непередбачуваним, а наполегливим і послідовним, наголошує газета «День». Адже Україні буде доволі складно інтегрувати тимчасово окуповані території, бо там потрібно буде проводити реформи, а нинішня влада неспроможна їх реалізувати навіть на вільній території, наголошує видання.

«Газета по-українськи» досліджувала – чим саме займається Національне агентство з питань протидії корупції – реальною роботою чи «проїданням» бюджетних коштів. Причому чималих. Видання припускає, що в агенції справді трудяться профі, які варті сотень тисяч гривень. Але чому вони тоді не можуть налагодити співпрацю з відомствами, з якими повинні взаємодіяти, як годинник? Конкретніше йдеться в статті «Нові антикорупційні органи самі породжують корупцію?».