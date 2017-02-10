У Сенаті закликали захистити санкції проти Росії від вето президента США

Конгрес має закріпити санкції щодо Росії на законодавчому рівні та захистити їх від можливого вето президента США. Про це у письмовому зверненні, наданому сенатському комітету з міжнародних відносин, заявила Джуліан Сміт, директор програми стратегії та державного управління аналітичного центру Center for a New American Security (Вашингтон), який пов’язаний із Демократичною партією США та попередньою адміністрацією Барака Обами.

«Нова адміністрація США, попри ризики, зрештою, може вдатись до кроків зі зняття санкцій проти Росії, без будь-яких видимих кроків з боку Росії, спрямованих на імплементацію Мінських угод та виведення військ та озброєнь з України», – зазначила Сміт у зверненні.

«Перш, ніж це станеться, Конгрес має законодавчо повторно накласти санкції, захистивши їх від вето президента», – заявила Сміт.

Раніше експерти Center for a New American Security вже критикували президента США. Зокрема, Сміт писала, що Трамп може «розвалити» Раду національної безпеки США та називала зовнішню політику президента «провокативною». Інші експерти попереджали, що використання Трампом мережі Twitter може обернутись кризою у відносинах із Іраном.

Сміт зазначила, що система противаг та стримувань, яку створюють різні гілки влади у США, має виняткову вагу.

«Інструменти стримування влади президента, які має Конгрес, зараз найбільш необхідні», – наголосила Сміт.

Президенту США Дональду Трампу закидають симпатію до президента Росії Володимира Путіна. Подібні закиди найчастіше звучать від представників Демократичної партії США, минулої адміністрації Барака Обами та ЗМІ.

Президент США Дональд Трамп тривалий час звинувачує ЗМІ в упередженості щодо себе та поширенні неправдивих повідомлень про діяльність його адміністрації. Опитування громадської думки вказують, що більшість американців довіряють заявам Адміністрації США більше, ніж ЗМІ. Інші опитування, проведені напередодні виборів президента, вказали, що американці вважають медіа упередженими щодо Трампа. Упередженість ЗМІ щодо президента США відзначають і після виборів.

Трамп наголошував, що його метою є досягнення вигідних передусім для США домовленостей із Росією, і у разі, якщо цього не станеться, він буде жорсткішим стосовно Росії, ніж його конкурент на виборах президента США 2016-го року, демократ Гілларі Клінтон.

До виборів Трамп неодноразово критикував колишнього президента США Барака Обаму за слабкість щодо Росії та особисто Путіна.

У питанні НАТО Трамп послідовно наполягає на тому, що країни–члени Альянсу мають виконувати зобов’язання витрачати на оборону не менше ніж 2% ВВП. На сьогодні, лише кілька країн НАТО дотримуються цього зобов’язання.

У зверненні до Сенату США Джуліан Сміт заявила, що у разі, якщо Америка дозволить Росії «закріпитись у Східній Європі», буде втрачено набутки американської зовнішньої політики у період після Другої світової війни.

«Конгрес має бути готовим захистити ліберальний лад у світі, який просував американські цінності, інтереси та безпеку минулі 70 років», – зазначила Сміт.