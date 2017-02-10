Екс-головнокомандувач НАТО закликав Трампа озброїти Україну, щоб не повторити помилок Обами

Президент США Дональд Трамп має уникнути помилки Барака Обами, який не наважився надати Україні оборонні озброєння, необхідні для її захисту. Про це у заяві для комітету Сенату із міжнародних відносин заявив генерал Філіп Брідлав, колишній головнокомандувач військ НАТО у Європі.

«Адміністрація Трампа, яка розуміє важливість сильної позиції для успіху у переговорах, повинна дотримуватися позиції розміщення оборонних засобів на найближчих підступах до супротивника, коли йдеться про протидію викликам Кремля на адресу НАТО. Адміністрація Обами не виявила бажання надати Україні оборонні озброєння, необхідні для того, щоб краще захистити себе. Нова команда спроможна уникнути цієї помилки», – йдеться у тексті виступу Брідлава, оприлюдненому на сайті комітету.

Брідлав також закликав Трампа не знімати санкцій з Росії до повного виконання Росією умов Мінських угод.

Чим більше проблем Росія має в Україні, тим менша ймовірність того, що вона спричинятиме проблеми на східному фланзі НАТО, додав Брідлав.

«Діалог з Росією можливий, як і співпраця з певних важливих питань. Але не можна дозволити, щоб заради співпраці ми відмовлялись від власних принципів чи здавали власні інтереси. Ми повинні починати діалог на базі довіри та взаємоповаги. Таким чином можна буде досягнути угод, які служитимуть нашим інтересам, і протримаються тривалий час», – зазначив Брідлав.