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Донбаcс.Реалии | Публичные похороны Гиви и психика дончан
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10 Лютий 2017, Київ 17:00
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 10 лютого (карта)
10 Лютий 2017, 15:22
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
10 лютого
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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