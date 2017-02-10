Суддя Верховного суду Волков ухвалював рішення під час відпустки – «Схеми»

Суддя Верховного суду України Олександр Волков, який претендує на посаду судді нового Верховного суду, ухвалював рішення, перебуваючи у відпустці. Це з’ясували журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Суддя Верховного Суду України Олександр Волков ухвалив 4 судові рішення (1, 2, 3, 4) 28 жовтня 2015 року.

При цьому апарат Верховного суду Україні на запит програми повідомив про те, що 28 жовтня 2015 року суддя Олександр Волков перебував у відпустці.

Сам суддя розповів «Схемам», що вийшов попрацювати у день відпустки.

«Був на роботі, а не десь. Це не підробка. Це не фальсифікація. Права тут нічиї не порушені. А те, що з відпустки вийшов, ну, скільки ж можна у відпустці сидіть… відпустка числиться, але працюю», – сказав він.

Відповідно до інформації апарату Верховного суду, це був останній день відпустки, яка розпочалася 16 вересня 2015 року і завершилася 28 жовтня 2015 року.

Суддя Волков відомий тим, що поновився на посаді судді Верховного суду України завдяки рішенню Європейського суду з прав людини. Одна із низки підстав, на яку звернув увагу цей суд, було неперсональне голосування депутатами за його відставку.

Олександр Волков є кандидатом на посаду судді нового Верховного суду. Старт першого етапу цього конкурсу – тестування – має відбутися 16 лютого 2017 року. Усього кваліфікаційна комісія суддів України планує обрати 120 суддів із 200 можливих у найближчі два місяці.