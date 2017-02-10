Україномовна газета в окупованому Криму: інформація чи пропаганда?

Сергій Громенко

Підконтрольна Кремлю «влада» Криму має намір видавати на півострові нову газету українською мовою. Після анексії Росією на півострові не виходило жодне україномовне видання. Чому в окупованому Криму занепокоїлися цією проблемою тільки зараз? На кого розрахована ця газета і що буде написано на її сторінках? На ці запитання дадуть відповідь активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін, головний редактор газети «Кримська світлиця», що переїхала на материк, Віктор Мержвинський, а також член Меджлісу кримських татар, директор інформаційного агентства «Кримські новини» Гаяна Юксель.

З 2014-го кримські ЗМІ, які не підтримали анексію, поступово почали витісняти з півострова. До Києва переїхали редакції інтернет-видань «15 хвилин», «Центр журналістських розслідувань», «Події Криму», а також єдина україномовна газета в Криму «Кримська світлиця» та кримськотатарська радіостанція «Мейдан». Після обшуків і вилучення техніки не змогла залишатися в Криму і «Чорноморська телерадіокомпанія», керівники якої прийняли рішення відновити роботу в Києві. Керівництво кримськотатарського телеканалу ATR чотири рази направляло в «Роскомнагляд» документи для «реєстрації», але так і не отримало «дозвіл». Редакція переїхала до Києва і відновила мовлення з материка. Після закриття ATR в Криму з'явився альтернативний кримськотатарський канал «Міллет», який існує на гроші російського бюджету і не висвітлює події, пов'язані з обшуками і допитами кримських татар. Уже через місяць у Криму вийде перший номер газети українською мовою: за підтримки підконтрольного Кремлю «уряду» Криму в ній планують висвітлювати життя українців півострова.

– З нами на зв'язку член Меджлісу кримських татар, директор інформаційного агентства «Кримські новини» Гаяна Юксель. Гаяно, на що спрямовані такі дії підконтрольної Кремлю «влади» Криму, як створення в Криму україномовного ЗМІ? Як Ви оцінюєте ефективність цих дій?

Це чергова показуха, будиночок в потьомкінському селі, який будує кримська «влада» на окупованому півострові. Це буде абсолютно в риториці пропагандистських російських медіа

​Юксель: Це чергова показуха, будиночок в потьомкінському селі, який будує кримська «влада» на окупованому півострові. Ефективність таких ЗМІ низька, вони використовують риторику, вигідну окупантам. Візьмемо телеканал «Міллет», який був спішно створений замість ATR. Він говорить те, що потрібно «владі». Називає затриманих кримських татар «терористами» без суду і слідства, говорить про лідерах кримських татар як про тих, які «втекли в Україну» – хоча прекрасно знають, що окупанти просто заборонили їм в'їзд. Ефективність української газети буде нульовий. Мізерний тираж, який буде поширюватися в підконтрольних організаціях. У разі необхідності буде чим відрапортувати. Це буде абсолютно в риториці пропагандистських російських медіа. Плюс один гвинтик в російській пропагандистській машині.

– З нами на зв'язку головний редактор газети «Кримська світлиця», яка переїхала на материк, Віктор Мержвинський. Вікторе, який головний виклик стоїть перед видавцем україномовної газети для кримчан? Як з цим під Вашим керівництвом справляється «Кримська світлиця» і як впорається обіцяна російською «владою» нова газета?

Видання такої газети продемонструє «толерантність» кримської «влади», покаже міжнародним організаціям, що для українців в Криму нібито створені умови, що їх ніхто не утискає

​Мержвинський: Видання такої газети продемонструє «толерантність» кримської «влади», покаже міжнародним організаціям, що для українців в Криму нібито створені умови, що їх ніхто не утискає. Небезпечно те, що газета може зайняти свою нішу і поширювати потрібну «владі» інформацію. Це спроба завоювання україномовної аудиторії, і не тільки в Криму – аудиторії, для якої Україна – це лише вишиванки та інша зовнішня атрибутика. Досить поверхнево мислячої аудиторії.

– З нами на зв'язку активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін. Леоніде, «голова» підконтрольного Росії «держкомітету у справах національностей» Заур Смирнов, який анонсував вихід нової газети, заявив, що «домовився про її випуск з українською громадою Криму». Що Ви можете сказати про діяльність цієї «української громади»?

Кузьмін: Це якийсь диванний орган, який з'являється в потрібний для «влади» момент і робить гучні заяви про те, що у «кримських українців все добре». Вони зустрічаються з місцевою «владою», ведуть розмови і по фактом нічого не роблять. Їх діяльність – інформаційний шум. Є українська громада, є автономія українців Криму. У них навіть немає власного приміщення, де можна проводити свої заходи.

– Чи зверталися до Українського культурного центру представники підконтрольної Кремлю «влади» з пропозиціями про співпрацю, про видання ЗМІ?

Кузьмін: Про газету говорили давно. У мене була пропозиція від «комітету з міжнаціональних питань Криму», ще в 2014-му чи 2015-му. Нам як активістам пропонували взяти участь у створенні україномовної газети. Нарешті вирішили випустити, мова йде лише про 4 виданнях на рік. Тоді я відмовився. Не бачу сенсу брати участь в цих діях «влади».

– Для чого кримська «влада» створює україномовну газету?

Це продовження політики русифікації українського населення. Я сумніваюся, що в цій газеті будуть цікаві матеріали

Кузьмін: Як там говорив Заур Смирнов – «для встановлення миру і злагоди між народами Криму»? Це продовження ось цієї політики – мир, дружба, труд, май і все в цьому дусі. Продовження політики русифікації українського населення. Я сумніваюся, що в цій газеті будуть цікаві матеріали. Один народ, духовність, культура, віра – риторика буде саме такою.

– Чи достатньо має «влада» ресурсів, в тому числі людських, для випуску такої газети?

Кузьмін: Цілком. Можна залучити колишніх співробітників кафедри української філології ТНУ (після анексії – «КФУ» – ред.), українських письменників, які живуть в Криму. Чому б ця затія не вдалася?

– Як українська громада Криму в останні три роки отримувала інформацію українською мовою? Чи проблеми насправді немає?

Для людини, яка хоче отримати інформацію, проблеми немає. Більшість знаходить інформацію українською в інтернеті

​Кузьмін: Для людини, яка хоче отримати інформацію, проблеми немає. Більшість знаходить інформацію українською в інтернеті.

– Як Ви думаєте, україномовна газета буде поширюватися серед підконтрольних «владі» організацій чи надійде у вільний продаж? І які її шанси на комерційний успіх?

500 примірників 4 рази на рік – для поширення в вузькому колі якраз достатньо

​Кузьмін: Про комерційні успіхи не знаю, але тираж в 500 примірників 4 рази на рік змушує засумніватися в них. А ось для поширення в вузькому колі якраз достатньо. Наприклад, в Будинку дружби народів, для внутрішнього споживання.

– Нормалізувалася ситуація з Українським культурним центром у Криму? Адже на тлі недавніх проблем заяви про створення україномовної газети виглядають цинічно.

Кузьмін: Нещодавно були затримання і обшуки наших активістів. Поки у їхній справі проводиться перевірка, звинувачення ще не висунуто. Центр працює в колишньому режимі, поки у нас є приміщення. Сподіваюсь так і буде. У нас є ідея створення сайту, присвяченого життю українців в Криму, але поки вона в розробці.

Оригінал публікації – на сайті «Крим.Реалії»