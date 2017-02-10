Литовський міністр «став очевидцем порушень Мінських угод із боку сепаратистів» в Авдіївці (відео)

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, який 10 лютого прибув до підконтрольної владі України Авдіївки Донецької області, наголосив, що санкції проти Росії мають зберегтися. «Став очевидцем порушень Мінських угод із боку підтримуваних Росією сепаратистів із перших джерел. Санкції мають залишитися», – написав він у Twitter. «Порушення Мінських угод, зафіксовані під час обстрілів Авдіївки, не повинні залишитися без адекватної реакції», – заявив Лінкявічус. Дипломат поспілкувався з людьми і запевнив їх, що спробує донести всю інформацію до своїх колег з інших країн Євросоюзу.