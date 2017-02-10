Українці ставлять під сумнів здатність НАТО їх захистити – експерт

Рівень довіри до НАТО серед українців за останні кілька років упав, дійшла висновку американська соціологічна компанія Gallup. Натомість дослідження українських соціологічних компаній презентують дані, що певним чином суперечать цьому. Президент Петро Порошенко, анонсуючи референдум про те, чи підтримують українці вступ до НАТО, посилається саме на високу підтримку цієї ідеї громадянами.

Згідно з даними нового опитування Gallup, у 2016 році 35% українців заявили, що асоціюють Північноатлантичний альянс із загрозою для своєї країни, 29% – із захистом, 26% – ані з тим, ані з тим. Ще у 2014 році розподіл був іншим: як захист сприймали 36%, як загрозу – 20%.

«Число жителів України (ще кілька років тому потенційного члена НАТО), які розглядають НАТО як загрозу, зросло в останні роки після постійного спаду між 2008 і 2014 роками, – заявляють автори дослідження, – Відсоток тих, хто бачить в альянсі загрозу, повернувся до 35% у 2016-му, у той час як населення України втомилося від конфлікту між своїми військовими і підтримуваними Росією сепаратистами, а також від падіння економіки і зростання злочинності».

Без чіткого бачення перспективи завершення конфлікту українці можуть втрачати впевненість у здатності НАТО допомогти їм у цій кризі, припускають у Gallup.

Що кажуть українські соціологи

Дещо інші дані містяться у дослідженнях українських соціологічних служб. На кінець 2016 року приблизно 41% українців підтримували ідею членства, повідомляє Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка. Близько третини ж – проти вступу до НАТО.

Є також дані соціологічної групи «Рейтинг» за листопад 2016 року: кількість громадян, які підтримують входження України до НАТО, зросла на тлі погіршення ставлення до Росії. Опитування засвідчило, що 43% українців проголосували б на референдумі «за» входження України до НАТО. А 39% висловилися «проти» входження. 17% – «не визначилися», ще 11% сказали, що «не пішли б голосувати».

Обидва дослідження, на відміну від даних Gallup, фіксують зростання підтримки НАТО українцями. На цю позицію посилався і президент Петро Порошенко, який в інтерв’ю німецькому виданню розповідав про плани провести в Україні референдум із питанням про готовність приєднатися до НАТО. Він навів цифри досліджень, що чотири роки тому за вступ до НАТО висловлювалися 16% українців, а зараз – 54%.

Соціологічна компанія Gallup «з’їхала з глузду» – Юрій Береза

Судячи з результатів дослідження, американська соціологічна компанія Gallup «з’їхала з глузду», говорить у коментарі Радіо Свобода заступник голови постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Юрій Береза.

«На сьогодні практично кожен другий українець розуміє: якби у 1991 році Україна поставила собі за мету членство в НАТО, у нас би не був втрачений Крим і не було би війни на Донбасі», – каже він.

Упродовж років незалежності держави було чимало політиків, які за російські гроші розхитували імідж НАТО серед українців, каже Береза. Зокрема, перелічує він, мова йде про екс-президента Леоніда Кучму, лідерку Прогресивної соціалістичної партії Наталію Вітренко та Партію регіонів загалом.

«Практично в кожному селі в Україні, в кожному містечку ми маємо втрати. Їх могло не бути, якби Україна була членом НАТО. І зараз Росія брязкає зброєю, але побоїться рипнутись на прибалтійські країни тому, що вони члени НАТО», – говорить Береза.

За його словами, якби ідею Петра Порошенка реалізували та винесли би питання НАТО на референдум, українці підтримали би це.

«Чи президент Чехії захоче захищати Балтію?» – Друзенко про НАТО

Із висновком Gallup, що за останні роки українці почали менше сприймати НАТО як захист, згоден експерт-міжнародник Геннадій Друзенко.

«Українці стають тверезішими і як мінімум ставлять під сумність спроможність НАТО захистити від російської агресії», – говорить Друзенко.

На думку експерта, Україні варто працювати над військовим союзом із Америкою, адже у цьому випадку домовлятись доведеться лише з одним лідером. Окрім того, Сполучені Штати продемонстрували, що можуть захистити Тайвань та Південну Корею, як домовлено, каже він.

«У НАТО, де механізм ухвалення рішень дуже складний, часто консенсусний, виникає багато сумнівів, чи президент Чехії захоче захищати Балтію, чи чинний президент Болгарії, який відверто проросійський», – говорить експерт.

Водночас більше запитань викликає рядок дослідження, де йдеться про 35% українців, які сприймали у 2016 році НАТО як загрозу, продовжує він.

«НАТО, знову ж таки, організація, яка воює дуже рідко. На моїй пам’яті, єдиним випадком був Афганістан», – каже Друзенко.

А заяву президента Порошенка про ймовірний референдум щодо вступу Геннадій Друзенко вважає спробою переключити увагу з невдачі у питанні «безвізу» на іншу геополітичну тему.

У грудні 2014 року Верховна Рада України підтримала президентський законопроект про відмову України від позаблокового статусу. У НАТО наголошують, що позиція союзу залишається незмінною: Україна має право на вступ, коли Київ висловить бажання вступати і виконає необхідні умови. Натомість Росія вимагає «гарантій невступу України в НАТО».

За даними Gallup, результати опитування базуються на телефонних інтерв’ю, проведених у 2016 році в досліджуваних країнах. Опитані приблизно по тисячі людей віком від 15 років, що живуть у цих країнах. При цьому в Росії опитали 2000 людей.