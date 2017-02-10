Обстрелы Авдеевки продолжаются, в основном из крупнокалиберных пулемётов, также работают снайперы и реже миномёты. Об этом заявили украинские военные в день приезда в город министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса. Возглавляемая им делегация посетила пункт предоставления помощи на местном стадионе, гости пообщались с горожанами и местными властями.

Обстрелы Авдеевки в основном переместились из жилых кварталов на окраины города. Чаще всего огонь ведут из стрелкового оружия, но иногда применяют миномёты. В центре люди никак не могут отойти от страха бомбёжки.

Если и умирать, то дома. Куда тут будешь бежать?

«Жутко и страшно. Ладно бы ещё давно, но вот в четверг снова начали стрелять, даже ещё сильнее, чем в первый раз. Ох, все лекарства выпила, ничего не осталось. Теперь, если и умирать, то дома. Куда тут будешь бежать?» – говорит пенсионерка Галина Леонова.

В центре Авдеевки ещё слышны звуки выстрелов и залпов орудий. Люди говорят, что в такие моменты прячутся в коридорах и дверных проёмах. Это самые надёжные места на случай обрушения здания.

Когда стреляют, очень страшно. Не знаешь, куда деваться

«Когда стреляют, очень страшно. Не знаешь, куда деваться. И думаешь, бежать ли в подвал, а в подвал разве успеешь побежать, когда снаряды летают? Вот между квартирами вот так вот станешь, и все. В коридоре прячешься. Вот так вот и живём», – рассказывает житель Авдеевки Валентин Сотников.

800 разрушенных домовладений

Сегодня прифронтовой город посетил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. После общения с местными жителями дипломату объясняли, в чем корень всех коммунальных проблем города.

Если посчитать, сколько разрушено здесь домовладений, то приблизительно мы сейчас выходим на цифру 800

«Всего есть 4 линии электропередач, которые питают город. Поэтому для того, чтобы город был стабилен и нормален, надо сделать все. То же самое с водой. Там два порыва в серой зоне, и тоже не пускают отремонтировать водопровод. Если посчитать, сколько разрушено здесь домовладений, то приблизительно мы сейчас выходим на цифру 800. «Градами» накрывали практически всю Авдеевку», – говорит руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

Сейчас город защищает 72-я бригада Вооружённых сил Украины. Сепаратисты продолжают обстреливать позиции подразделения, хотя и не так интенсивно.

Обстрелы всё равно продолжаются, просто активизация пошла на других направлениях

«Минувшая ночь прошла по сравнению с остальными ночами боле-менее спокойно. Но это мы так говорим, что более спокойно. Но обстрелы всё равно продолжаются, просто активизация пошла на других направлениях. В основном, это крупнокалиберные пулемёты. Снайпер работает, работала вчера БМП по нам и миномёт 120-го калибра», – говорит заместитель командира бригады Александр Самарский.

Адекватная оценка

Приезд министра иностранных дел Литвы для Украины хороший знак, считает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Депутат считает, что информацию, которую получил здесь Линас Линкявичюс, он сможет использовать для докладов своим европейским коллегам.

Это факты надо донести в Евросоюзе, США, нашим партнёрам по НАТО

«Когда сегодня литовцы видят то место, где погибли гражданские, где погиб представитель службы по чрезвычайным ситуациям, то это та информация, которая должна лечь на стол министерств иностранных дел по всему миру. Это факты надо донести в Евросоюзе, США, нашим партнёрам по НАТО. Чтобы принимались решения относительно того, как вместе противостоять Российской Федерации», – считает Геращенко.

Сам же глава литовского МИДа уверен, что любое нарушение минских соглашений не должно оставаться без внимания и наказания.

Доказательства нарушений минских договорённостей и нарушения режима прекращения огня должны оцениваться адекватно

«Такие вопиющие факты и доказательства нарушений минских договорённостей и нарушения режима прекращения огня должны оцениваться адекватно. Они не должны проходить так – между прочим. Особенно сейчас, в период такой немножко неопределённой ситуации в Евросоюзе или евроатлантическом альянсе», – говорит Линас Линкявичюс.

Дипломат убеждён, что подобные визиты полезны в первую очередь для того, что бы в политических дискуссиях опираться не на доклады коллег, а на собственные данные.

При этом глава литовского МИДа пообещал посильную поддержку в стремлении Украины преодолеть гуманитарные и коммунальные трудности.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)