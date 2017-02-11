Політика і війна стали лише каталізатором в розколі деяких родин з Донбасу – психолог Герченова

Політичні розбіжності в поглядах членів родини, війна на Донбасі могли стати останньою краплею в сімейних стосунках, але справжні причини сварок чи навіть розколу між родичами криються в давніх глибоких образах одне на одного. Таке міркування висловила в програмі «Радиво» волонтер, психолог громадської організації «Маріупольська спілка молоді» Тетяна Герченова. На її переконання, якщо подружжя має велике кохання, то не вдаватиметься до конфліктів з політичних причин. За словами психолога, що спеціалізується на травмах війни, якщо у чоловіка і жінки є почуття поваги одне до одного, якщо вони цінують право на думку, якщо в родині є добрі традиції, спільні свята, то вони обов’язково зможуть дійти згоди, і політика, суперечки з мовного питання не зможуть призвести до війни в родині.

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Якщо подружжя повернуте обличчями одне до одного, якщо розуміють, що сім’я – це цінність, якщо вони розуміють відповідальність за дітей, вони знайдуть точки дотику

«Якщо подружжя повернуте обличчями одне до одного, якщо розуміють, що сім’я – це цінність, якщо вони розуміють відповідальність за дітей, вони знайдуть ці точки дотику. Вони не звертатимуть увагу на політиків у телевізорі. Натомість щось робитимуть для порятунку родини, звертатимуться до психолога. Такі приклади є», – розповіла в програмі «Радиво» Тетяна Герченова.

Від початку російсько-української війни на Донбасі Тетяна Герченова допомагає відновити моральні сили дітям, що стали жертвами військового протистояння. Коли 2015 року стався обстріл селища Сартана, вона разом з колегами виїхали з Маріуполя до потерпілих людей, аби запропонувати безкоштовну психологічну підтримку.

«Ми просто підходили до людей і пропонували психологічну допомогу. Реакція людей була різною: хтось ішов на контакт, комусь потрібно було виплакатися, виговоритися, хтось казав: «Залиште мене у спокої» і ми поважали право людини на це. Тільки спостерігали за його станом збоку», – згадує психолог Тетяна Герченова.

Фахівець каже, що не можна полишати без психологічної підтримки дітей, що переховувалися від обстрілів у підвалах, під ліжками в донецьких квартирах, які тривалий час жили під обстрілами. Хлопчикам і дівчаткам, що живуть або виїхали з небезпечних територій, потрібна невідкладна психологічна терапія.

Діти й підлітки розповідають, що їм довелося пережити. На їхніх малюнках – як вони з мамами, татами, бабусями сидять в підвалах, зображають, як їм хотілося їсти, як їм було холодно

«Якщо вдається вийти на довіру з дитиною, то вони відкриваються: вони малюють, вони розповідають про війну, діти й підлітки розповідають, що їм довелося пережити. На їхніх малюнках – як вони з мамами, татами, бабусями сидять в підвалах, зображають, як їм хотілося їсти, як їм було холодно. Це дозволяє нам зрозуміти, що криється в глибині дитячої душі, і вже працювати з ними», – каже психолог.

Тетяна Герченова працює з родинами-жертвами війни в громадській організації «Маріупольська спілка молоді», але вона з колегами переконана: держава має створити саме державну службу психологічного супроводу родин вимушених переселенців, члени сімей яких служать або відслужили військові в АТО.

Якщо дитині, родині, що була в епіцентрі бойових дій, терміново не допомогти, то посттравматичний синдром війни може відгукнутися десь через вісім років

«Я – не політик, я не знаю коли це буде, чому цього й досі немає. Якщо дитині, родині, що була в епіцентрі бойових дій, терміново не допомогти, не попрацювати, то посттравматичний синдром війни може відгукнутися неприємним відлунням десь через вісім років», – наголошує фахівець з «Травми війни».

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