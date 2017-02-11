У Сенаті США хочуть посилити тих членів команди Трампа, хто твердіший щодо Росії

Чільний американський сенатор-республіканець Боб Коркер висловив ідею посилення політичної ваги та впливу тих членів нової адміністрації США, які – на відміну від президента Дональда Трампа – займають твердішу лінію щодо Росії. Заява з’явилась на тлі зростання в Конгресі побоювань, що новий президент може пом’якшити підхід Вашингтона до Москви та президента Росії Володимира Путіна. Також у США відбулись перші дипломатичні контакти на високому рівні між координатором дипломатії ЄС Федерікою Моґеріні та новим держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, під час яких обговорювався і конфлікт в Україні.

Заява чільного сенатора Боба Коркера пролунала під час слухань у комітеті у закордонних справах Сенату, який він очолює. Коркер, який є республіканцем і представляє штат Теннессі, висловився після того, як сенатор-демократ із Коннектикуту Кріс Мерфі скритикував те, що він назвав «суперечливими посилами» щодо Росії, які йдуть від нової американської адміністрації.

Мерфі, зокрема, послався на недавнє інтерв’ю Дональда Трампа телекомпанії Fox News, в якому той висловив скептицизм щодо російської підтримки сепаратистів у Східній Україні.

Ми чуємо суперечливі сигнали від адміністрації щодо Росії

«Одне з того, що нас турбує, – це що ми чуємо суперечливі сигнали від адміністрації щодо Росії», – заявив сенатор Кріс Мерфі.

Боб Коркер, якого вважають одним із найвпливовіших сенаторів, висловив ідею політично посилити тих членів команди Трампа, які стоять на твердіших позиціях у питаннях підходу до Росії.

Думаю, що є люди всередині адміністрації, які мають дуже, дуже відмінну точку зору щодо Росії

«Незважаючи на прикрі заяви, які зрештою робляться, я думаю, що є люди всередині адміністрації, які мають дуже, дуже відмінну точку зору (щодо Росії). Я гадаю, що якби ми працювали з ними, підсилюючи їх, для вироблення політики, яку б ми підтримали, – то саме в цьому ми б могли відіграти нашу роль», – сказав Коркер.

Коркер чітко не вказав, яких саме посадовців у новій адміністрації він має на увазі, а його речник Чак Гарпер сказав Радіо Свобода, що ця ремарка «була загальною за своїм характером».

Але Коркер заявив пізніше, що вироблення підходу до Росії буде одним із ключових завдань держсекретаря Рекса Тіллерсона, який, на думку сенатора, ідеально підходить на цю роль, беручи до уваги його глибокі стосунки та розуміння геостратегічних факторів. «Держсекретар Тіллерсон знає небезпеки, які становить Росія, та важливість відбудови для США дієвих стримувань із тим, аби Москва не могла більше використовувати те, що вона вважає за американські слабкості», – сказав Коркер, додавши, що хоче посилити «руку Тіллерсона».

Під час свого затвердження минулого місяця Тіллерсон сказав, що Росія підтримує сепаратистів у конфлікті у Східній Україні. Москва заперечує надання такої підтримки, незважаючи на значний обсяг доказів щодо її ролі в конфлікті.

«Використати й інші засоби тиску»

Колишній верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал у відставці Філіп Брідлав закликав посилювати тиск на Росію і не обмежуватись лише економічними кроками.

Ми маємо вивчити інші можливості у військовій галузі – як ви знаєте, я рекомендував надання оборонної летальної зброї Україні. Отже, я гадаю, є й інші засоби, до яких ми можемо вдатися

«На тлі того, як ми підходило до Росії останнім часом, ми найбільше тиснули в економічний галузі, і ми недостатньо використовували інші важелі, які ми, можливо, маємо в дипломатичній та інформаційних сферах. Насправді я не думаю, що ми брали участь в інформаційній битві. І ми маємо вивчити інші можливості у військовій галузі – як ви знаєте, я рекомендував надання оборонної летальної зброї Україні», – сказав Брідлав сенаторам.

«Отже, я гадаю, є й інші засоби, до яких ми можемо вдатися. Я, чесно кажучи, не проти якихось позитивних аспектів співпраці (з росіянами), але, знову ж таки, ми маємо робити це, спираючись на умову доброго поводження», – додав американський діяч.

Сенатські слухання відбулися лише через день по тому, як група сенаторів – як республіканців, так і демократів – подала законопроект, який має ускладнити для президента Трампа скасування санкції проти Росії, які були запроваджені його попередником Бараком Обамою. Метою санкцій було змусити Росію припинити втручання в Україні і відрадити від таких дій, як її втручання в перебіг президентської виборчої кампанії в США минулого року, про яке заявляють у Вашингтоні.

Трамп є республіканцем, і його позиція щодо Росії і прагнення поліпшити відносини з нею йдуть суперечить позиції багатьох конгресменів і сенаторів із його власної партії, які переважно твердіше налаштовані щодо Москви.

США та ЄС вперше говорять на високому рівні за Трампа

У Вашингтоні наприкінці цього тижня побувала верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Моґеріні і мала свою першу зустріч з новим держсекретарем Тіллерсоном.

За повідомленням ЄС, вони «ґрунтовно» обговорили питання боротьби з тероризмом, Росію, Україну а також ядерну угоду з Іраном. Моґеріні також зустрілася з радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Флінном.

ЄС у координації зі США запроваджував санкції проти Росії через її поведінку щодо України. Нині Моґеріні й Тіллерсон обговорювали трансатлантичні відносини в час, коли президент Трамп теж часом надсилає суперечливі сигнали щодо відданості традиційному партнерству США з Європою.