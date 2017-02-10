У Черкасах відбулася 21-а церемонія нагородження недержавною нагородою «Народний герой України». Ордени, виготовлені з народного срібла, яке віддають пересічні українці, отримали десятеро військовослужбовців із усієї України, із них троє – посмертно. За словами організаторів, подання на орден «Народний Герой України» може зробити будь-хто: дитина, яка вважає свого батька героєм, бойові побратими, журналісти. Мета церемонії – відзначення героїв, щоб вони знали про свою важливість, відчували це свято і розуміли, що це все для них.
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Батько героя Небесної сотні Володимир Голоднюк та дружина «Народного героя України» Надія Момот
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Орден «Народний герой України» запроваджений у 2015 році за ініціативи колекціонера антикваріату та волонтера Андрія Боєчка та ювеліра Дмитра Щербакова. Ляльки-мотанки, які дарували разом із нагородами, виготовлені київськими волонтерами зі вживаної армійської форми. А брошки для захисників зробили учні шкіл із Краматорська на Донеччині
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Нагороди народним героям вручали волонтерка Олена Шевцова та батько героя Небесної сотні Устима Володимир Голоднюк. На фото 23-річний капітан Андрій Кизило. Він мав позивний «Орел», був заступником командира одного з батальйонів 72-ї окремої механізованої бригади. Загинув 29 січня 2017 року в боях під Авдіївкою
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Орден «Народного героя України» отримали дружина та сестра Андрія Кизила
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На церемонію з’їхалися військовослужбовці з усієї України
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«Народний герой України» Олександр Панченко
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На церемонію нагородження спеціально приїхали бійці з передової
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Олександр Черніков із 25-ї високомобільної десантної бригади нагороджений орденом посмертно
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Нагороду за нього отримала дружина
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Захід відбувався у черкаському міському будинку імені Кулика. Під час нагородження присутні вставали та вітали оплесками кожного народного героя
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