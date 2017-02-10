У Черкасах відбулася 21-а церемонія нагородження недержавною нагородою «Народний герой України». Ордени, виготовлені з народного срібла, яке віддають пересічні українці, отримали десятеро військовослужбовців із усієї України, із них троє – посмертно. За словами організаторів, подання на орден «Народний Герой України» може зробити будь-хто: дитина, яка вважає свого батька героєм, бойові побратими, журналісти. Мета церемонії – відзначення героїв, щоб вони знали про свою важливість, відчували це свято і розуміли, що це все для них.