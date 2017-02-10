Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
10 Лютий 2017, Київ 22:56
Фотогалереї

У Черкасах нагородили «Народних героїв України» (фотогалерея)

У Черкасах відбулася 21-а церемонія нагородження недержавною нагородою «Народний герой України». Ордени, виготовлені з народного срібла, яке віддають пересічні українці, отримали десятеро військовослужбовців із усієї України, із них троє – посмертно. За словами організаторів, подання на орден «Народний Герой України» може зробити будь-хто: дитина, яка вважає свого батька героєм, бойові побратими, журналісти. Мета церемонії – відзначення героїв, щоб вони знали про свою важливість, відчували це свято і розуміли, що це все для них.
Батько героя Небесної сотні Володимир Голоднюк та дружина &laquo;Народного героя України&raquo; Надія Момот
1

Батько героя Небесної сотні Володимир Голоднюк та дружина «Народного героя України» Надія Момот

Орден &laquo;Народний герой України&raquo; запроваджений у 2015 році за ініціативи колекціонера антикваріату та волонтера Андрія Боєчка та ювеліра Дмитра Щербакова. Ляльки-мотанки, які дарували разом із нагородами, виготовлені київськими волонтерами зі вживаної армійської форми. А брошки для захисників зробили учні шкіл із Краматорська на Донеччині
2

Орден «Народний герой України» запроваджений у 2015 році за ініціативи колекціонера антикваріату та волонтера Андрія Боєчка та ювеліра Дмитра Щербакова. Ляльки-мотанки, які дарували разом із нагородами, виготовлені київськими волонтерами зі вживаної армійської форми. А брошки для захисників зробили учні шкіл із Краматорська на Донеччині

Нагороди народним героям вручали волонтерка Олена Шевцова та батько героя Небесної сотні Устима Володимир Голоднюк. На фото 23-річний капітан Андрій Кизило. Він мав позивний &laquo;Орел&raquo;, був заступником командира одного з батальйонів 72-ї окремої механізованої бригади. Загинув 29 січня 2017 року в боях під Авдіївкою
3

Нагороди народним героям вручали волонтерка Олена Шевцова та батько героя Небесної сотні Устима Володимир Голоднюк. На фото 23-річний капітан Андрій Кизило. Він мав позивний «Орел», був заступником командира одного з батальйонів 72-ї окремої механізованої бригади. Загинув 29 січня 2017 року в боях під Авдіївкою

Орден &laquo;Народного героя України&raquo; отримали дружина та сестра Андрія Кизила
4

Орден «Народного героя України» отримали дружина та сестра Андрія Кизила

На церемонію з&rsquo;їхалися військовослужбовці з усієї України
5

На церемонію з’їхалися військовослужбовці з усієї України

&laquo;Народний герой України&raquo; Олександр Панченко
6

«Народний герой України» Олександр Панченко

На церемонію нагородження спеціально приїхали бійці з передової
7

На церемонію нагородження спеціально приїхали бійці з передової

Олександр Черніков із 25-ї високомобільної десантної бригади нагороджений орденом посмертно
8

Олександр Черніков із 25-ї високомобільної десантної бригади нагороджений орденом посмертно

Нагороду за нього отримала дружина
9

Нагороду за нього отримала дружина

Захід відбувався у черкаському міському будинку імені Кулика. Під час нагородження присутні вставали та вітали оплесками кожного народного героя
10

Захід відбувався у черкаському міському будинку імені Кулика. Під час нагородження присутні вставали та вітали оплесками кожного народного героя

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG