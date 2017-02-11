Радіо Свобода Daily: Мюнхенська промова Путіна як відлік конфронтації Москви та Заходу

Доброго суботнього ранку!

Залучення військових до блокади

На підтримку блокади торгівлі з окупованим Донбасом виступили кількадесят військових ЗСУ. Вони взяли відпустку, аби долучитись до акції. Напередодні військові записали відеозвернення до президента з вимогою зупинити торгівлю та «контрабанду» через лінію розмежування. Натомість командування бригади, в якій служать ці військові, заявило, що не має стосунку до ініціативи окремих бійців, і наказало ініціаторам звернення повернутись на місця дислокації. Коментуючи це, експерти називають небезпечною ситуацію, коли військові виступають із політичними вимогами.

Гройсман у Брюсселі

Зростання економіки – цього року, «безвіз» – до літа, а 600 мільйонів євро європейської допомоги – вже наступними тижнями. Такі загальні сигнали супроводжували у Брюсселі візит прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. У відвіданих ним НАТО і євроустановах засудили воєнну ескалацію на сході, а голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер отримав запрошення на конкурс «Євробачення».

Хто хоче бути верховним суддею?

«Хай здійсниться правосуддя, хоч загине світ» – такий напис є у приміщенні Вищого господарського суду України. Утім, схоже, загинути доведеться таки нинішньому Вищому господарському суду України. Разом зі ще вдома вищими спеціалізованими судами та нинішнім Верховним судом України. Натомість з’явиться один новий Верховний суд. Тестування кандидатів до складу нового Верховного суду розпочнеться вже цього місяця. Хто вони – кандидати до Верховного суду? Це з’ясовувала програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший».

Похорони «Гіві»: подробиці з окупації

Знову перекрита вулиця Артема у Донецьку, сотні людей із гвоздиками, довга черга та десятки автобусів із «адмінресурсом» – все це похорони бойовика Михайла Толстих, більш відомого як «Гіві». Як відбувалася траурна церемонія, чи є відмінності від похоронів «Мотороли» і чи багато людей брали участь, читайте за лінком.

Конституція Росії і право на протест

Вирок російському активістові Ільдарові Дадіну буде переглянутий. Таке рішення ухвалив Конституційний суд Росії. Ільдар Дадін є першим і поки єдиним у цій країні, засудженим до реального терміну ув’язнення за неодноразові порушення правил проведення публічних акцій. (Раніше він заявляв про тортури у колонії). У чому полягала суть скарги, Радіо Свобода розповіла дружина Дадіна Анастасія Зотова.

10 років від мюнхенської промови Путіна

Рівно 10 років тому президент Росії Володимир Путін усіх здивував, а багатьох налякав. На черговій Мюнхенській конференції з безпеки (цей форум збирається щорічно вже понад півстоліття) російський лідер виступив із енергійною промовою, дуже критичною щодо політики Заходу стосовно його країни. Цю промову нерідко називають точкою відліку нинішньої конфронтації Москви та Заходу, апогеєм якої стала анексія Криму та початок війни на Донбасі. Ми перечитали та проаналізували для Вас 10-річної давнини виступ російського президента.

«Ганебне» рішення для Трампа

Апеляційний суд в американському місті Сан-Франциско відмовився відновити дію указу про тимчасову заборону на в’їзд для біженців та візові обмеження для громадян семи переважно мусульманських країн. Судді відзначили, що штати США, які виступають проти імміграційних рішень Трампа, вказали на наявність у цих рішеннях ознак релігійної дискримінації, а сторона позивача не надала жодних доказів того, що громадська безпека перебуває під загрозою. Зокрема, судді відзначили, що адміністрація Трампа не надала жодних доказів вчинення теракту у США будь-ким, хто прибув із семи країн, яких стосується заборона. Трамп рішення назвав «ганебним». Його команда планує тепер звернення до Верховного суду США.

Три «золота» для українського дівочого хору

Із перемогою одразу у трьох номінаціях найпрестижнішого світового конкурсу хорів «Гран-прі націй-2017» повернувся із Німеччини камерний дівочий хор Київської музичної школи-інтернату імені Лисенка. Німецька публіка, а часом і журі, аплодували українському колективу стоячи. Про свої враження Радіо Свобода розповіли хористки та керівник хору – диригент Юлія Пучко.

Розвивайте таланти і тіштесь потеплінню!

Ваше Радіо Свобода Daily бажає гарних вихідних і прощається з Вами до понеділка.