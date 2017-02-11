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11 Лютий 2017, Київ 18:30
Відео

В Афганістані внаслідок нападу талібів загинули сім людей (відео)

В Афганістані внаслідок нападу талібів загинули сім людей (відео)
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На півдні Афганістану сім людей загинули і ще не менш ніж двадцять були поранені внаслідок вибуху авта з вибухівкою в місті Лашкар-Ґах, столиці провінції Гельманд. За даними кореспондента Радіо Вільний Афганістан, афганської служби Радіо Свобода, серед загиблих – четверо військових і троє цивільних. Серед поранених – дві жінки і троє дітей, повідомили у владі провінції. Відповідальність за напад узяв на своє угруповання у твітері речник ісламістського руху «Талібан» Карі Юсуф Ахмаді.

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