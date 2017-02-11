Як в Криму в росіян землю забирають (відео)

Підконтрольні Кремлю кримські чиновники стверджують, що населення півострова за останні три роки збільшилося принаймні на 300 тисяч. Це переважно росіяни, які або отримали нове призначення на службі, або просто хочуть жити в теплому кліматі ближче до моря. Тому й купують нерухомість на анексованому півострові. Але декілька тисяч таких покупців можуть залишитися без придбаних земельних ділянок. Тому що російські урядовці вважають, що ця земля має бути повернута місцевій адміністрації. Та без жодної компенсації. Оскільки оформлення землі за їхніми даними було зроблено з порушенням українського законодавства. Чому Росія відбирає землю у своїх громадян, які приїхали на анексований півостров – про це у новому випуску програми «Крим.Реалії». Гість програми – севастопольський журналіст Андрій Васильєв.