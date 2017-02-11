У ніч із 10 на 11 лютого активісти, які блокують залізничні колії на Донбасі, заблокували ще один напрямок неподалік Торецька. За словами учасників блокади, ця гілка є важливим шляхом сполучення між підконтрольною і непідконтрольною територіями України. Цим напрямком щоденно їздять вантажні потяги із промисловою продукцією в обидві сторони. Запевняють, що незручностей для місцевих жителів, місцевих підприємств та «Укрзалізниці» не спричиняють. Додають, що є ще одна гілка, яку вони блокуватимуть згодом.
Торговельна блокада окупованих районів Донбасу розпочалася наприкінці січня за участю ветеранів АТО та кількох народних депутатів.
Бійці, які представилися військовими 16-го батальйону 58-ї бригади, 8 лютого публічно приєдналися до ветеранів АТО, які проводять торговельну блокаду окупованого Донбасу. Вони записали звернення до президента Петра Порошенка, в якому озвучили свої вимоги. Зокрема, військовослужбовці наголосили, що на цей крок їх підштовхнула сутичка поліції із ветеранами АТО.
Торговельна блокада окупованих районів Донбасу розпочалася наприкінці січня за участю ветеранів АТО та кількох народних депутатів.
Бійці, які представилися військовими 16-го батальйону 58-ї бригади, 8 лютого публічно приєдналися до ветеранів АТО, які проводять торговельну блокаду окупованого Донбасу. Вони записали звернення до президента Петра Порошенка, в якому озвучили свої вимоги. Зокрема, військовослужбовці наголосили, що на цей крок їх підштовхнула сутичка поліції із ветеранами АТО.
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