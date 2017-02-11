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11 Лютий 2017, Київ 21:34
Фотогалереї

Блокада торгівлі на Донбасі: нові пункти перекриття (фотогалерея)

У ніч із 10 на 11 лютого активісти, які блокують залізничні колії на Донбасі, заблокували ще один напрямок неподалік Торецька. За словами учасників блокади, ця гілка є важливим шляхом сполучення між підконтрольною і непідконтрольною територіями України. Цим напрямком щоденно їздять вантажні потяги із промисловою продукцією в обидві сторони. Запевняють, що незручностей для місцевих жителів, місцевих підприємств та «Укрзалізниці» не спричиняють. Додають, що є ще одна гілка, яку вони блокуватимуть згодом.

Торговельна блокада окупованих районів Донбасу розпочалася наприкінці січня за участю ветеранів АТО та кількох народних депутатів.

Бійці, які представилися військовими 16-го батальйону 58-ї бригади, 8 лютого публічно приєдналися до ветеранів АТО, які проводять торговельну блокаду окупованого Донбасу. Вони записали звернення до президента Петра Порошенка, в якому озвучили свої вимоги. Зокрема, військовослужбовці наголосили, що на цей крок їх підштовхнула сутичка поліції із ветеранами АТО.
Новий пункт перекриття поблизу Торецька. Село Щербинівка, станція Кривий Торець
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Новий пункт перекриття поблизу Торецька. Село Щербинівка, станція Кривий Торець

Новий пункт перекриття поблизу Торецька. Село Щербинівка, станція Кривий Торець
2

Новий пункт перекриття поблизу Торецька. Село Щербинівка, станція Кривий Торець

Новий пункт перекриття поблизу Торецька. Село Щербинівка, станція Кривий Торець
3

Новий пункт перекриття поблизу Торецька. Село Щербинівка, станція Кривий Торець

Блокада в Бахмуті
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Блокада в Бахмуті

Блокада в Бахмуті
5

Блокада в Бахмуті

Блокада в Бахмуті
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Блокада в Бахмуті

Блокада в Бахмуті
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Блокада в Бахмуті

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