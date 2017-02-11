У ніч із 10 на 11 лютого активісти, які блокують залізничні колії на Донбасі, заблокували ще один напрямок неподалік Торецька. За словами учасників блокади, ця гілка є важливим шляхом сполучення між підконтрольною і непідконтрольною територіями України. Цим напрямком щоденно їздять вантажні потяги із промисловою продукцією в обидві сторони. Запевняють, що незручностей для місцевих жителів, місцевих підприємств та «Укрзалізниці» не спричиняють. Додають, що є ще одна гілка, яку вони блокуватимуть згодом.



Торговельна блокада окупованих районів Донбасу розпочалася наприкінці січня за участю ветеранів АТО та кількох народних депутатів.



Бійці, які представилися військовими 16-го батальйону 58-ї бригади, 8 лютого публічно приєдналися до ветеранів АТО, які проводять торговельну блокаду окупованого Донбасу. Вони записали звернення до президента Петра Порошенка, в якому озвучили свої вимоги. Зокрема, військовослужбовці наголосили, що на цей крок їх підштовхнула сутичка поліції із ветеранами АТО.