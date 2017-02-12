Обстріли Авдіївської промзони тривали близько 8 годин – речник Міноборони

Минулої доби підтримувані Росією бойовики обстрілювали Авдіївську промзону та її фланги з мінометів. Обстріли тривали близько 8 годин з перервами, по українських позиціях випустили кілька десятків боєприпасів. Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань Олександр Мотузяник.

«Українські війська відкривали вогонь у відповідь», – зазначив Олександр Мотузяник.

За його словами, на донецькому напрямку режим припинення вогню порушувався бойовиками також в районі Світлодарської дуги, Горлівського периметру і Донецького аеропорту.

На маріупольському напрямку на ділянці фронту Павлопіль – Широкине бойовики вели вогонь із мінометів та з використанням бронетехніки, а пізно ввечері спровокували загострення під Красногорівкою, повідомив речник Міноборони.

Загалом впродовж минулої доби бойовики 59 разів обстріляли позиції українських збройних сил. На лЛуганському напрямку не зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню.

Олександр Мотузяник підтвердив, що за минулу добу жоден український військовий не загинув, двоє зазнали поранень поблизу населених пунктів Широкине та Водяне.

В угрупованні «ДНР» повідомляють про загибель за останню добу двох бойовиків і поранення ще одного внаслідок обстрілів з боку ЗСУ. В угрупованні «ЛНР» повідомляли про 11 мінометних обстрілів з боку української армії.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.