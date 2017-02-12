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12 Лютий 2017, Київ 23:02
Політика

Чи приберуть Захарченка та Плотницького після «Гіві»? (аналітичний огляд)

Інфографіка: бойовики угруповань «ЛНР» та «ДНР», які загинули в 2016-17 роках

Інфографіка: бойовики угруповань «ЛНР» та «ДНР», які загинули в 2016-17 роках

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«Фейкові» командири стали не потрібні – журналіст

Громадянин України Михайло Толстих із позивним «Гіві» став черговим персонажем у списку знищених бойовиків. Нещодавно в машині підірвався голова так званої народної міліції угруповання «ЛНР». А ще раніше в Москві раптово помер колишній лідер луганських сепаратистів Валерій Болотов. «Донбас.Реалії» шукали відповідь на питання, чи є взаємозв’язок між раптовими смертями ватажків бойовиків та хто може бути наступним в списку смерті.

Як і «Моторола», лідер бойовиків угруповання «Сомалі» Михайло Толстих із позивним «Гіві» увійшов у пантеон так званих народних героїв «ДНР» вже на другий рік війни. Їхні «подвиги» вивчають у школах, а портрети друкують на марках. Охоронець із іловайського супермаркету «Гіві», так само, як автомийник «Моторола», вдало зіграв роль простого хлопчини, який пішов на війну за «русскій мір».

​«Його «зірка» засяяла в Іловайську. Чому це сталося? Думаю, коли терміново знадобився хтось, на кого можна було цю Іловайську операцію записати… її, звісно, робили росіяни, але ж вони не могли у цьому зізнатися. То, скажемо так, й народилася легенда про чудового полководця «Гіві». Зрештою, він перетворився на так званого YouTube- командира», – зауважує журналіст Денис Казанський.

«YouTube-командир»

«Гіві» неодноразово позував у кадрі за різних обставин. Наприклад, брав участь у донецькому параді в образі танкіста й нібито розмовляв по телефону з полковником Збройних сил України. Інший приклад – Михайло Толстих на відео показово принижував українських військовополонених.

Природно, коли мова йде про закривання проекту конфлікта, то такі люди – ну куди їх?
Віталій Сизов

«Він брав участь в деяких досить неприємних історіях, порушеннях звичаїв війни. Всі ми пам’ятаємо випадок, коли українських полонених офіцерів ставили на коліна, засовували їм в рот погони. Природно, коли мова йде про закривання проекту конфлікта, то такі люди – ну куди їх? Це можна простежити в історії конфліктів на Балканах, такі люди довго не жили», – каже військовий аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.

Чому прибирають бойовиків

За офіційною версією, Михайла Толстих вбили, спаливши вогнеметом у власному кабінеті. Став очевидним той факт, що на польових командирів бойовиків хтось веде полювання. З однаковою ймовірністю це могли бути як «вороги» так і «свої».

Двоє загиблих ватажків угруповання «ДНР» Михайло Толстих («Гіві») зліва і Арсен Павлов («Моторола»)

Двоє загиблих ватажків угруповання «ДНР» Михайло Толстих («Гіві») зліва і Арсен Павлов («Моторола»)

Відтак коло підозрюваних занадто широке. Масово винищувати високопоставлених «новоросів» в глибокому тилу почали ще два роки тому. Зокрема, голову батальйону «Бетмен» угруповання «ЛНР» Олександра Бєднова спалили в автомобілі під Луганськом. Так званого коменданта Первомайська Євгена Іщенка застрелили. А командира бригади «Привид» Олексія Мозгового угруповання «ЛНР» розстріляли в машині. Голова стахановських бойовиків Павло Дрьомов загинув під час поїздки на власне весілля від вибуху бомби, яка була встановлена у машині.

Фрагмент програми «Донбас.Реалії»

Фрагмент програми «Донбас.Реалії»

Загибель бойовика «Гіві» стала черговою ланкою в конвеєрі передчасних смертей сепаратистів. За останні півроку за різних обставин загинуло чимало представників верхівки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Серед них й Арсен Павлов – «Моторола» з батальйону «Спарта» угруповання «ДНР», якого підірвали в ліфті у жовтні 2016 року. Нещодавно колишній голова угруповання «ЛНР» Валерій Болотов також помер – від зупинки серця. Нібито повісився так званий голова Ради міністрів «ЛНР» Геннадій Циплаков. В «екс-міністра» сільського господарства того ж «ЛНР» Сергія Литвина стався інфаркт, а «начальника управління народної міліції» Олега Анащенка підірвали у лютому цього року, тощо.

Зорян, Шкіряк, свої та чужі

У російських ЗМІ свої теорії щодо того, хто замовив вбивство бойовика «Гіві». Значного розголосу набула абсурдна версія телеканалу «Россия 24», яка серед можливих замовників назвала «представників українського істеблішменту – Зоряна і Шкіряка».

Однак, російські експерти розглядають й інші версії, окрім українського сліду у вбивстві Михайла «Гіві» Толстих. За словами російського політолога Дмитра Орєшкіна, його могли вбити «свої».

Так чи інакше, найбільше це схоже на те, що зробили свої
Дмитро Орєшкін

«Я б не став переоцінювати можливості диверсійних груп і збройних сил України в цій справі. Тому що нескладно здогадатися, що стався замах в центрі цього підрозділу «Сомалі», в будинку, який особливо охороняється. Так чи інакше, найбільше це схоже на те, що зробили свої», – сказав Орєшкін.

Український журналіст Денис Казанський також звертає увагу на те, що всі діячі угруповань «ЛНР» і «ДНР» останнім часом загинули в тилу. Тому, за його словами, це «фейкові» командири, які виконували конкретну функцію на певному етапі конфлікту, але стали не потрібні.

Захарченко та Плотницький – наступні

Українські спецслужби, внутрішні розборки або «рука Москви»? Київський аналітик Анатолій Октисюк передбачив смерть «Гіві» ще у жовтні минулого року. Він упевнений: прибирають тих, хто став на заваді Мінського процесу.

Аналітик «Міжнародного центру перспективних досліджень» Анатолій Октисюк

Аналітик «Міжнародного центру перспективних досліджень» Анатолій Октисюк

Центральні спецслужби Російської Федерації зачищають увесь цей простір, щоб, умовно кажучи, замість людей з автоматами прийшли люди в краватках і піджаках
Анатолій Октисюк

«Центральні спецслужби Російської Федерації зачищають увесь цей простір, щоб, умовно кажучи, замість людей з автоматами прийшли люди в краватках і піджаках. До влади можуть бути приведені абсолютно інші люди, яких ми не знаємо», – зауважує аналітик «Міжнародного центру перспективних досліджень» Анатолій Октисюк.

Аналітик припускає, що майбутнє для так званої політичної верхівки угруповань «ЛНР» і «ДНР» невтішне.

«Найбільш одіозні, звичайно, вже ліквідовані, якщо це так. Залишається ще політичне питання – як усунути від влади Захарченко та Плотницького? І ось тоді умовно кажучи буде інша фаза діалогу. Ну ось, дивіться, – одіозних Захарченко та Плотницького вже немає, давайте домовлятися!» – каже Анатолій Октисюк.

Відтак, під прицілом може опинитися вся верхівка угруповань «ДНР» і «ЛНР», незважаючи на регалії.

ПОВНИЙ ВИПУСК ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ: «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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    Андрій Діхтяренко

    Працює на Радіо Свобода з 2014 року. 
    Журналіст, редактор програми «Донбас.Реалії» і рубрики «Листи з окупованого Донбасу».
    Головний редактор «Реальної газети» з Луганська.

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