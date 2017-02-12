Чи приберуть Захарченка та Плотницького після «Гіві»? (аналітичний огляд)

Громадянин України Михайло Толстих із позивним «Гіві» став черговим персонажем у списку знищених бойовиків. Нещодавно в машині підірвався голова так званої народної міліції угруповання «ЛНР». А ще раніше в Москві раптово помер колишній лідер луганських сепаратистів Валерій Болотов. «Донбас.Реалії» шукали відповідь на питання, чи є взаємозв’язок між раптовими смертями ватажків бойовиків та хто може бути наступним в списку смерті.

Як і «Моторола», лідер бойовиків угруповання «Сомалі» Михайло Толстих із позивним «Гіві» увійшов у пантеон так званих народних героїв «ДНР» вже на другий рік війни. Їхні «подвиги» вивчають у школах, а портрети друкують на марках. Охоронець із іловайського супермаркету «Гіві», так само, як автомийник «Моторола», вдало зіграв роль простого хлопчини, який пішов на війну за «русскій мір».

​«Його «зірка» засяяла в Іловайську. Чому це сталося? Думаю, коли терміново знадобився хтось, на кого можна було цю Іловайську операцію записати… її, звісно, робили росіяни, але ж вони не могли у цьому зізнатися. То, скажемо так, й народилася легенда про чудового полководця «Гіві». Зрештою, він перетворився на так званого YouTube- командира», – зауважує журналіст Денис Казанський.

«YouTube-командир»

«Гіві» неодноразово позував у кадрі за різних обставин. Наприклад, брав участь у донецькому параді в образі танкіста й нібито розмовляв по телефону з полковником Збройних сил України. Інший приклад – Михайло Толстих на відео показово принижував українських військовополонених.

Природно, коли мова йде про закривання проекту конфлікта, то такі люди – ну куди їх?

«Він брав участь в деяких досить неприємних історіях, порушеннях звичаїв війни. Всі ми пам’ятаємо випадок, коли українських полонених офіцерів ставили на коліна, засовували їм в рот погони. Природно, коли мова йде про закривання проекту конфлікта, то такі люди – ну куди їх? Це можна простежити в історії конфліктів на Балканах, такі люди довго не жили», – каже військовий аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.

Чому прибирають бойовиків

За офіційною версією, Михайла Толстих вбили, спаливши вогнеметом у власному кабінеті. Став очевидним той факт, що на польових командирів бойовиків хтось веде полювання. З однаковою ймовірністю це могли бути як «вороги» так і «свої».

Відтак коло підозрюваних занадто широке. Масово винищувати високопоставлених «новоросів» в глибокому тилу почали ще два роки тому. Зокрема, голову батальйону «Бетмен» угруповання «ЛНР» Олександра Бєднова спалили в автомобілі під Луганськом. Так званого коменданта Первомайська Євгена Іщенка застрелили. А командира бригади «Привид» Олексія Мозгового угруповання «ЛНР» розстріляли в машині. Голова стахановських бойовиків Павло Дрьомов загинув під час поїздки на власне весілля від вибуху бомби, яка була встановлена у машині.

Загибель бойовика «Гіві» стала черговою ланкою в конвеєрі передчасних смертей сепаратистів. За останні півроку за різних обставин загинуло чимало представників верхівки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Серед них й Арсен Павлов – «Моторола» з батальйону «Спарта» угруповання «ДНР», якого підірвали в ліфті у жовтні 2016 року. Нещодавно колишній голова угруповання «ЛНР» Валерій Болотов також помер – від зупинки серця. Нібито повісився так званий голова Ради міністрів «ЛНР» Геннадій Циплаков. В «екс-міністра» сільського господарства того ж «ЛНР» Сергія Литвина стався інфаркт, а «начальника управління народної міліції» Олега Анащенка підірвали у лютому цього року, тощо.

Зорян, Шкіряк, свої та чужі

У російських ЗМІ свої теорії щодо того, хто замовив вбивство бойовика «Гіві». Значного розголосу набула абсурдна версія телеканалу «Россия 24», яка серед можливих замовників назвала «представників українського істеблішменту – Зоряна і Шкіряка».

Однак, російські експерти розглядають й інші версії, окрім українського сліду у вбивстві Михайла «Гіві» Толстих. За словами російського політолога Дмитра Орєшкіна, його могли вбити «свої».

Так чи інакше, найбільше це схоже на те, що зробили свої

«Я б не став переоцінювати можливості диверсійних груп і збройних сил України в цій справі. Тому що нескладно здогадатися, що стався замах в центрі цього підрозділу «Сомалі», в будинку, який особливо охороняється. Так чи інакше, найбільше це схоже на те, що зробили свої», – сказав Орєшкін.

Український журналіст Денис Казанський також звертає увагу на те, що всі діячі угруповань «ЛНР» і «ДНР» останнім часом загинули в тилу. Тому, за його словами, це «фейкові» командири, які виконували конкретну функцію на певному етапі конфлікту, але стали не потрібні.

Захарченко та Плотницький – наступні

Українські спецслужби, внутрішні розборки або «рука Москви»? Київський аналітик Анатолій Октисюк передбачив смерть «Гіві» ще у жовтні минулого року. Він упевнений: прибирають тих, хто став на заваді Мінського процесу.

Центральні спецслужби Російської Федерації зачищають увесь цей простір, щоб, умовно кажучи, замість людей з автоматами прийшли люди в краватках і піджаках

«Центральні спецслужби Російської Федерації зачищають увесь цей простір, щоб, умовно кажучи, замість людей з автоматами прийшли люди в краватках і піджаках. До влади можуть бути приведені абсолютно інші люди, яких ми не знаємо», – зауважує аналітик «Міжнародного центру перспективних досліджень» Анатолій Октисюк.

Аналітик припускає, що майбутнє для так званої політичної верхівки угруповань «ЛНР» і «ДНР» невтішне.

«Найбільш одіозні, звичайно, вже ліквідовані, якщо це так. Залишається ще політичне питання – як усунути від влади Захарченко та Плотницького? І ось тоді умовно кажучи буде інша фаза діалогу. Ну ось, дивіться, – одіозних Захарченко та Плотницького вже немає, давайте домовлятися!» – каже Анатолій Октисюк.

Відтак, під прицілом може опинитися вся верхівка угруповань «ДНР» і «ЛНР», незважаючи на регалії.

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