Радіо Свобода Daily: Жадан знову в’їзний в Білорусь

Доброго ранку!

«Терорист» Жадан

Український письменник Сергій Жадан повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі про затримання в Республіці Білорусь. Вночі його забрала з готелю в Мінську білоруська міліція, тож ніч він провів у камері «за причетність до терористичної діяльності». Втім, як виявилось, це не білоруське, а російське формулювання. Точніше кажучи, Жадану заборонений в’їзд у Росію, а не в Білорусь, оскільки Білорусь і Росія перебувають в єдиному візовому просторі. У ситуацію одразу втрутився міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Відтак Білорусь заборону на в’їзд Жадану анулювала.

Гідна старість в Україні

Останніми тижнями український сегмент Facebook фантазує на тему власної старості і пригадує романтичні історії знайомства своїх бабусь і дідусів до Дня святого Валентина. Пости із тегом #ГіднаСтарість пишуть юристи, науковці, медійники і навіть депутати минулих скликань. Ці флешмоби започаткували благодійники у рамках програми, спрямованої на підтримку будинків для літніх людей Київщини. Для цього хочуть зібрати 30 мільйонів гривень. Ми розпитали про ситуацію з геріатричними закладами і описали почуте у матеріалі.

Торговельна блокада: закрито ще один напрямок

У ніч на 11 лютого активісти, які блокують залізничні колії на Донбасі, заблокували ще один напрямок неподалік Торецька. (відео). Цим напрямком щоденно їздять вантажні потяги із промисловою продукцією в обидві сторони. Запевняють, що незручностей для місцевих жителів, підприємств та «Укрзалізниці» не спричиняють. Але додають: є ще одна гілка, яку вони блокуватимуть згодом.

Що може президент Німеччини?

У Німеччині обрали нового президента. Ним став екс-міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він змінить на цій посаді Йоахіма Ґаука, який раніше заявив, що на другий термін не піде. У Німеччині – країні, яку на міжнародній арені більше знають за постаттю канцлера Ангели Меркель, – президента обирають не громадяни, а федеральні збори, спеціальний конституційний орган. Що взагалі може президент у Німеччині, яка є парламентською республікою? На запитання з цього приводу Радіо Свобода відповідало разом із українсько-німецьким журналістом, автором DW Данилом Біликом.

Бомба у Салоніках

У грецькому місті Салоніки евакуювали 72 тисячі жителів міста. Тут провели операцію зі знешкодження авіабомби часів Другої світової війни. За даними Афінського інформаційного агентства, бомбу завдовжки близько одного метра і вагою 250 кілограмів виявили випадково.

Illaria та Rozhden

Співаки з такими сценічними іменами пройшли до фіналу національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» і склали компанію Tayanna (співачка Тетяна Решетняк) та групі «Сальто назад», які до фіналу пройшли раніше. Попереду ще третій півфінал. Фінал національного відбору відбудеться 25 лютого. До слова, недобудовані споруди поруч із Патріаршим собором УГКЦ та Міжнародним виставковим центром на час «Євробачення» закриють тканиною, розповів мер Києва Віталій Кличко в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

У співавторстві з «вандалами»

У Києві повторно відкрили виставку художника Давида Чичкана «Втрачена можливість» в її нинішньому стані. На виставці з’явився новий експонат – запис камер спостереження в день, коли виставку пошкодили. Тепер пошкодженні роботи накрили прозорим пластиком, на місці знищених робіт розмістили зменшені копії. Фотогалерея тут.

Цінуйте мистецтво. Це мова, якою теж можна говорити!

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