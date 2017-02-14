У «товарняку» на фронт: як вижити ще до початку бойових дій (відео)

П'ять кілометрів на годину – з такою швидкістю іноді доводиться пересуватися українським військовим з фронту або на фронт. Це п’ять днів на шлях з Житомира до Новомосковська, що на Дніпропетровщині. Звісно, подорожують солдати не пішки, але й не в комфортабельних «люксах» чи навіть плацкартах. Звичайний вагон-теплушка початку минулого століття з діркою в підлозі замість туалету. Але... повинні видати свічку! Навіщо? Бо так написано в нормативах 1953 року. За ними, виявляється, досі живуть солдати в дорозі. Хтось говорив про нову армію? «Донбас.Реалії» розповість більше разючих подробиць.