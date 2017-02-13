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13 Лютий 2017, Київ 14:07
Відео

Північна Корея провела випробування балістичної ракети (відео)

Північна Корея провела випробування балістичної ракети (відео)
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Північна Корея підтвердила 13 лютого запуск балістичної ракети середнього радіусу дії, назвавши його «успішним». Державне інформаційне агентство KCNA назвало ракету Pukguksong-2 новим видом стратегічної зброї, здатної нести ядерну боєголовку. У Білому домі заявили, що адміністрація президента США Дональда Трампа розгляне «повний спектр» дій стосовно Північної Кореї, зокрема фінансові санкції та збільшення військово-морських сил в регіоні. Керівництво Південної Кореї назвало факт запуску ракети Північною Кореєю «серйозною загрозою» міжнародній безпеці. НАТО і Європейський союз також засудили запуск. (Відео Reuters)

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