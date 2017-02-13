Північна Корея провела випробування балістичної ракети (відео)

Північна Корея підтвердила 13 лютого запуск балістичної ракети середнього радіусу дії, назвавши його «успішним». Державне інформаційне агентство KCNA назвало ракету Pukguksong-2 новим видом стратегічної зброї, здатної нести ядерну боєголовку. У Білому домі заявили, що адміністрація президента США Дональда Трампа розгляне «повний спектр» дій стосовно Північної Кореї, зокрема фінансові санкції та збільшення військово-морських сил в регіоні. Керівництво Південної Кореї назвало факт запуску ракети Північною Кореєю «серйозною загрозою» міжнародній безпеці. НАТО і Європейський союз також засудили запуск. (Відео Reuters)