Від симфоній до флешмоба: як диригент-американець залучає українців до мистецтва

Історію відносин держав створюють не лише державні діячі, а й «народні дипломати». Дипломатичним відносинам між Україною і США у січні виповнилося 25 років. Уже майже 26 років американець Хобарт Ерл живе і працює в Одесі. Він – художній керівник і головний диригент філармонійного оркестру, який під його головуванням спочатку набув статусу державного, а потім Національного.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F307491317&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Як згадує народний артист України Хобарт Ерл, перше звернення українською до публіки він написав на папірці латиницею і всього-на-всього зазубрив. Це було в 1992 році в київській Національній опері. Нині, якщо треба, на українську пан Ерл переходить без вагань.

Класика. І не тільки

«В листопаді минулого року ми вперше виконали в Одесі симфонію № 2 Петра Чайковського («Українську»), написану композитором в Кам’янці (нині Черкаська область – ред.). Дуже непроста симфонія, віртуозна», – розповідає пан Хобарт Ерл про новинки в репертуарі, серед яких не тільки класичні твори, а й сучасні – українських композиторів Мирослава Скорика, Євгена Станковича, Кармелли Цепколенко – Національний одеський філармонійний оркестр знайомить публіку з сучасною українською симфонічною музикою.

Нещодавно гастролювали в Італії. У січні зіграли п’ять концертів на одеській сцені.

«Насправді знайдеться небагато американців, які знають Україну краще за Хобарта Ерла», – зазначила надзвичайний і повноважний посол США в Україні пані Марі Йованович.

Він своєю любов’ю до музики допомагає будувати мости між Україною і США

«Він насправді присвятив своє життя творчості й своєю любов’ю до музики допомагає будувати мости між Україною і США», – додала дипломат.

В Сполучених Штатах оркестр з Одеси виступав чотири рази.

«Грали від Каліфорнії до Флориди, в Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, в Кеннеді Центрі в Вашингтоні», – додає маестро Ерл.

Три роки тому в березні, коли Крим було вже анексовано, а бойові дії на Донбасі ще не розпочалися, оркестр Хобарта Ерла здивував одеситів незвичним флешмобом «Музиканти за мир», який пройшов на ринку «Привоз».

«Тоді «Ода до радості» (йдеться про фрагмент симфонії № 9 Людвіга Бетховена, який є офіційним гімном Євросоюзу – ред.) була потрібна, тому що люди перебували у відчаї. Яку музику для флешмобу вибрав би зараз? Мабуть, більш сумну», – зізнається диригент.

«Американський одесит» каже, що багато разів хотів все кинути, але все одно залишається – реалізовувати, попри все, творчі плани.