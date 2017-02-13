Від симфоній до флешмоба: як диригент-американець залучає українців до мистецтва

Історію відносин держав створюють не лише державні діячі, а й «народні дипломати». Дипломатичним відносинам між Україною і США у січні виповнилося 25 років. Уже майже 26 років американець Хобарт Ерл живе і працює в Одесі. Він – художній керівник і головний диригент філармонійного оркестру, який під його головуванням спочатку набув статусу державного, а потім Національного.
Як згадує народний артист України Хобарт Ерл, перше звернення українською до публіки він написав на папірці латиницею і всього-на-всього зазубрив. Це було в 1992 році в київській Національній опері. Нині, якщо треба, на українську пан Ерл переходить без вагань.
Класика. І не тільки
«В листопаді минулого року ми вперше виконали в Одесі симфонію № 2 Петра Чайковського («Українську»), написану композитором в Кам’янці (нині Черкаська область – ред.). Дуже непроста симфонія, віртуозна», – розповідає пан Хобарт Ерл про новинки в репертуарі, серед яких не тільки класичні твори, а й сучасні – українських композиторів Мирослава Скорика, Євгена Станковича, Кармелли Цепколенко – Національний одеський філармонійний оркестр знайомить публіку з сучасною українською симфонічною музикою.
Нещодавно гастролювали в Італії. У січні зіграли п’ять концертів на одеській сцені.
«Насправді знайдеться небагато американців, які знають Україну краще за Хобарта Ерла», – зазначила надзвичайний і повноважний посол США в Україні пані Марі Йованович.
Він своєю любов’ю до музики допомагає будувати мости між Україною і США
«Він насправді присвятив своє життя творчості й своєю любов’ю до музики допомагає будувати мости між Україною і США», – додала дипломат.
В Сполучених Штатах оркестр з Одеси виступав чотири рази.
«Грали від Каліфорнії до Флориди, в Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, в Кеннеді Центрі в Вашингтоні», – додає маестро Ерл.
Три роки тому в березні, коли Крим було вже анексовано, а бойові дії на Донбасі ще не розпочалися, оркестр Хобарта Ерла здивував одеситів незвичним флешмобом «Музиканти за мир», який пройшов на ринку «Привоз».
«Тоді «Ода до радості» (йдеться про фрагмент симфонії № 9 Людвіга Бетховена, який є офіційним гімном Євросоюзу – ред.) була потрібна, тому що люди перебували у відчаї. Яку музику для флешмобу вибрав би зараз? Мабуть, більш сумну», – зізнається диригент.
«Американський одесит» каже, що багато разів хотів все кинути, але все одно залишається – реалізовувати, попри все, творчі плани.
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