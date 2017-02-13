У Росії мітингують проти декриміналізації побоїв у родині (відео)

У Росії минулої неділі, 12 лютого, в московському парку «Сокольники» відбувся мітинг проти декриміналізації побоїв у родині. Дозвіл влади на проведення акції отримали з третьої спроби і після того, як закон ухвалив парламент і підписав президент Росії. За повторні побої призначається кримінальна відповідальність. Прихильники поправок вважають, що вони захистять традиційні сімейні цінності. Міжнародні правозахисні організації розкритикували закон, який, на їхню думку, залишить без захисту жертв домашнього насильства. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)