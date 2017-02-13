Ай-Петрі може повернутися до радянських часів? (Відео)

Того Ай-Петрі, до якого ми звикли за останні роки, скоро може не стати. Підконтрольна Кремлю «влада» Криму готується до знесення чисельних кафе та крамниць. Чиновники давали такі обіцянки і до анексії півострова, але вперше місцеві бізнесмени повірили, що це не пусті погрози. Ай-Петрі – єдиний у Криму курорт, де взимку можна покататися на лижах чи сноуборді й майже увесь рік – куштувати етнічну кухню. Невдовзі це місце може повернутися до радянських часів. Тоді сюди підіймалися хіба що за краєвидами.