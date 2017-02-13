Поліція: у центрі Києва застрелили чоловіка, силовики розшукують особу, яка стріляла

У поліції заявляють, що у центрі Києва вранці застрелили чоловіка, поліція розшукує особу, яка стріляла.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, близько 9:00 ранку правоохоронці отримали повідомлення про те, що у Шевченківському районі міста неподалік бізнес-центру на парковці лежить людина.

«Коли на місце події виїхала слідчо-оперативна група, з'ясувалося, що чоловіка вбили пострілом у груди. При цьому куля пройшла навиліт. Особу загиблого встановлено, це киянин, 1970 року народження», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що під час огляду місця події поліцейські виявили в заметі снігу зброю, з якої, ймовірно, стріляли.

Правоохоронці продовжують оглядати прилеглу територію, розшукують свідків та очевидців.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, проводяться оперативно-розшукові заходи.