Боксер Олександр Гвоздик: «Я намагаюся рости від бою до бою»

Девята ранку, Окснард, Каліфорнія. Містечко на узбережжі Тихого океану поволі оживає. Проте в Боксерській академії Роберта Гарсії ранкову тишу вже декілька годин розрізають інтенсивні хуки та джеми українського боксера, харків’янина Олександра Гвоздика на прізвисько «Цвях».

Олександр в минулому успішний боксер-аматор, заслужений майстер спорту України та бронзовий призер Олімпіади в Лондоні. Три роки тому, із приїздом у США, Гвоздик розпочав професійну кар’єру і підписав контракт із американською промоутерською компанією Top Rank.

На професійному рингу він вже провів 12 поєдинків. Більшість закінчив технічним нокаутом, жодної поразки. Олександр каже: хоча і їхав в Америка на все готове, маючи контракт та абсолютне розуміння свого життя, тут все одно не мед – потрібно дуже важко працювати.

«Воно тільки збоку здається, що тут все так легко, що тут нас чекають, що тут просто рай. Проте, це не так. Тут приїжджаєш і працюєш ще більше, ніж тоді, коли був в аматорах. Тобто такого собі раю тут немає», – каже боксер.

Проте його власний рай – це бокс. Адже це те, від чого він отримує справжнє задоволення.

Сьогодні Олександр інтенсивно тренується, по декілька разів на день, готується до наступного поєдинку.

«Я вже звик так жити насправді. Я ось тренуюсь навіть двічі на день. Я вже звик жити за графіком і в мене все розраховано: де я маю бути і коли. Тобто я все встигаю зробити, не тільки те, що стосується боксу», – зазначає Олександр.

«Цвях» на рингу відомий своєю дисципліною та інтелектом. Його удари, рухи, комбінації – усе, як на тренуваннях. Він завжди дотримується плану та мінімізує помилки. Його тренери кажуть: працювати з ним одне задоволення.

Він добрий боєць, майбутній чемпіон світу

«Це мрія кожного тренера. Він знає, що треба робити, аби досягнути успіху, його не потрібно підштовхувати. Даєш інструкції – і він їм слідує. Більшості бійців даєш інструкції в кутку рингу під час перерви, а коли пролунав гонг – вони ніби все забувають і роблять щось своє. Олександр інший, йому говориш працювати над тим-то і тим-то – і він це виконує. Довіряє усій своїй команді. Він добрий боєць, майбутній чемпіон світу», – ділиться враженнями тренер Олександра Гвоздика Марко Контрерас.

Він може стати найкращим у світі у своїй вазі

«Він голодний, і це робить його ще сильнішим бійцем, – додає тренер з фізичної підготовки Олександра Гвоздика Сісіліо Флорес. – Боксер, який не має цієї жаги, не має бажання вдосконалюватися як спортсмен – таких атлетів важко тренувати. Проте, це не про Олександра. Він дуже відданий, дисциплінований, і для нього не існує меж. Він може стати найкращим у світі у своїй вазі».

На своє життя в Америці Олександр не жаліється. Навпаки, каже і йому, й дружині з дітьми, а їх в же троє, тут подобається. На перший погляд здається, що він живе справжньою американською мрією – успішний спортсмен, сім’я, будинок, машина. Проте, незважаючи на це, він щодня собі нагадує, заради чого приїхав підкоряти Америку.

Хочеться стати чемпіоном світу... Відчуваю, що готовий поборотися за титул

«Хочеться стати чемпіоном світу. І водночас ця мрія може допомогти заробити гроші. Ось. Власне, і все. Я думаю, всі ті, хто каже, що все це заради спорту – ну так боксуйте тоді безкоштовно, у чому проблема», – чесно зізнається Олександр.

Окрім спортивної складової, бокс – це ще й великий бізнес, говорить Олександр. Особливо в Америці. І саме через бізнес-складову влаштувати бій за звання чемпіона дуже складно. А так він завжди залишається в формі.

«Я поки що не зустрічався на профі-рингу з таким противником, який би змусив мене замислитись, що я слабкий чи мені потрібно ще працювати. Ті противники, які в мене були на даному етапі, великих труднощів у мене не викликали. Я намагаюся рости від бою до бою. І відчуваю, що готовий поборотися за титул», – запевняє Олександр Гвоздик.

Хто саме стане його наступним опонентом та яким буде статус бою, поки що невідомо. Проте дату і місце поєдинку вже офіційно узгоджено – Олександр Гвоздик вийде на ринг 8 квітня в містечку Оксон-Гілл, що в передмісті Вашингтона.