Відсьогодні пішов третій рік з дня підписання Мінської угоди-2. Вона дозволила виграти час для модернізації армії, переозброєння і збереження тисяч життів, втім жоден із 13 пунктів повністю так і не виконано. А найзапекліші бої в Широкині, Мар’їнці, Авдіївці, на Світлодарській дузі були вже після «Мінська-2». Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Роман Безсмертний, представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську (2014-2016 рр.); Ольга Айвазовська, представниця України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську (скайпом); Андрій Піонтковський, російський політолог (скайпом).



Ведуча: Інна Кузнецова