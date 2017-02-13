Десятки тисяч людей вийшли з антиурядовими виступами на вулиці Румунії (відео)

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Бухареста на 13-й день протестів за відставку уряду і проти корупції. На площі Перемоги у столиці Румунії 12 лютого протестувальники розгорнули великий прапор з триколором Румунії – червоним, жовтим і синім. Протестувальники вимагали відставки уряду прем’єра Соріна Ґріндяну, який наприкінці січня видав постанову про скасування кримінальної відповідальність за деякі різновиди корупції. Попри численні демонстрації, Ґріндяну відмовився йти у відставку. Також тисячі людей провели мітинги в інших великих містах, таких як Тімішоара, Клуж, Брашов і Сібіу. Нинішні акції в Румунії – наймасовіші з часу занепаду комунізму 1989 року.