Як активісти борються з «наливайками» і пропагують здоровий спосіб життя

Київ – Кожен дев’ятий український підліток бодай раз у житті пробував наркотики, більш як третина підлітків віком 15-17 років вживають алкоголь. Ці дані наводять українські урядовці та міжнародні експерти. Вплив вулиці на підлітків досить сильний, попри заборону на продаж неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів, згідно з законодавством України. Це спонукає активних українців на місцях запроваджувати моду на здоровий спосіб життя у дітей і підлітків. Активісти виходять з українських реалій, але при цьому вивчають європейський досвід.

У меню київської Pizza Veterano, яку заснували ветерани АТО, стоїть позначка біля піци «Одуванчик» – купуючи цю страву, гості закладу стають учасниками проекту із створення спортивного комплексу в житловому районі Троєщина (Київ).

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Частину грошей з продажу цієї страви піцерія перераховує на «кульбабковий проект» співзасновника піцерії Леоніда Остальцева. «Одуванчик» – це його військовий позивний. Леонід живе на Троєщині понад п’ятнадцять років: ще у дитинстві він зібрав команду із сусідських хлопчаків, щоб облаштувати у дворі баскетбольний майданчик. І доки підлітки кидали у кільце м’яча, поруч, у сусідньому дворі, «бавились» алкоголем і повільно вмирали від наркотиків їхні однолітки.

Як розповідав Остальцев журналістам, значною мірою у їхніх смертях винні середовище й оточення, в якому хлопці зростали.

Ситуація відтоді особливо не змінилась: на Троєщині практично відсутні спортивні майданчики і дитячі центри, натомість побільшало різноманітних «наливайок» і «генделиків». Тому Остальцев вирішив дати місцевим дітям, як і своєму маленькому синові, «шанс на здорове життя». Тож «Одуванчик» і його побратими вирішили облаштувати на місці старого баскетбольного майданчика сучасний спорткомплекс. Для цього «ініціативний підрозділ» Остальцева, відповідно до вимог законодавства, зібрав підписи місцевих городян, оформив в районній адміністрації дозвільну документацію і зараз накопичує кошти на облаштування майданчика.

Починає вимальовуватись прошарок населення, який не словом, а справами готовий підтримувати свою країну, свою державу

Хлопці вирішили не чекати, доки влада впровадить черговий план з розвитку Києва, розписавши у ньому, коли і де будуть облаштовані спортивні споруди або майданчики, і взяли справу у власні руки, пояснює Леонід Остальцев.

«Починає вимальовуватись прошарок населення, який не словом, а справами готовий підтримувати свою країну, свою державу. Це ті люди, які готові змінювати себе і змінювати своє ставлення до довкілля, ставати кращими і розвиватися в усіх напрямках. І це класно!», – роз’яснив своє кредо Остальцев в ефірі Радіо Свобода.

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Також з його ініціативи у Pizza Veterano проводять майстер-класи для дітей, котрим така «забава» припала до душі та які, замість потайки купувати спиртне чи цигарки, і нові знання отримують, і піцою ласують.

«Острів патріотів» – територія здоров’я

Запровадити моду на здоровий спосіб життя і виховати патріотизм серед українських підлітків має ще один проект, ініційований ветеранами АТО, – це літній спортивний табір «Острів патріотів». Минулого літа діти провели кілька днів на Дніпровському острові поблизу Києва у таборі, де вчили правила поведінки на природі, слухали розповіді з історії України і розповіді учасників АТО – захисників Донецького аеропорту та їхніх побратимів.

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За словами ініціатора табору, засновника організації «Серця кіборгів» Анатолія «Спартанця» Свирида, для підлітків вкрай важливий приклад авторитетних для них людей, у цьому випадку – бійців-оборонців України. Появі на дніпровському острові дитячого спортивно-оздоровчого табору передував одноденний квест на Трухановому острові під назвою «Ігри патріотів», що його ініціювали «Серця кіборгів» та Київський палац дітей та юнацтва. Учасниками квесту та спортивних розваг стали близько півтисячі дітей з родин українських військовослужбовців і добровольців, розповів Свирид.

«Здоровий спосіб життя – це модно» – гасло для підлітків

Проекти, започатковані вояками, не єдині, що діють в Україні. «Здоровий спосіб життя – це модно»: під таким гаслом відомі українські спортсмени, музиканти, журналісти спілкуються з підлітками у рамках проекту «Зоряне літо», розповідає Радіо Свобода почесний президент «Ротарі клубу Київ-Софія» Тамара Недобор.

Ротаріанці, спираючись на європейський досвід, залучили відомих осіб до роботи з так званими «складними підлітками» – дітьми з родин, які опинились у складних життєвих обставинах або у фінансовій скруті. Серед завдань проекту – популяризувати здоровий спосіб життя та навчити їх долати життєві негаразди, а також протистояти «впливу вулиці». У проекті поєднана фізична активність і пізнавальна, як наприклад, вивчення історії рідних міст завдяки участі у квестах. Наразі «Зоряне літо» відбулось у Києві і Харкові.

Організовуючи «Зоряне літо», ми запросили молодих людей-лідерів у своїх сферах, які стали капітанами молодіжних команд

«Ми намагались розвивати в них лідерські якості. Ми проаналізували, на кого молодь рівняється, у них є свої кумири: співаки, спортсмени, телеведучі або ведучі радіопрограм приблизно їхнього віку. Організовуючи «Зоряне літо», ми запросили молодих людей-лідерів у своїх сферах, які стали капітанами молодіжних команд. І ці капітани своїм прикладом показували, як це модно, чи то стильно, комусь допомогти, підтримати», – додає Недобор у коментарі для Радіо Свобода.

Як здолати «наливайки» на місцях: досвід Борисполя

Паралельно з популяризацією знань (просвіти), спорту, здорового способу життя небайдужі українці у своїх містах оголошують війну нечесним продавцям і власникам «наливайок» – тим, хто продає алкоголь, тютюн, а іноді й наркотики дітям до 18 років (що заборонено законодавством). У зведеннях МВС чи не щодня можна бачити відповідні повідомлення.

На допомогу поліції у містечку Бориспіль, що на Київщині, вийшли самі містяни: з часу Революції гідності вони патрулюють вулиці, звертаючи увагу на магазини, кіоски та інші місця, де підлітки можуть придбати алкоголь або наркотики.

У разі, якщо громадські патрульні бачать порушення закону, викликають поліцію, розповів журналістам голова місцевого громадського формування «Сектор безпеки» Рустам Хамракумов.

«У нас було одне завдання – навести лад у місті. Нас наразі понад тридцятеро осіб, ми патрулюємо місто вночі: ми «прикрили» кілька місць, де неповнолітнім продавали алкоголь і наркотики. Ми з поліцією співпрацюємо, і мені поліцейські сказали, що наразі ситуація у Борисполі поліпшилась, ми бачимо, що і наша заслуга в цьому присутня», – каже Рустам Хамракумов.

При цьому активісти кажуть, що місцева влада не завжди підтримує їхні ініціативи, хоча у Києві визнають: лише співпраця державних інституцій і місцевих ініціатив дасть позитивний результат – наприклад, зменшить вплив вулиці на дітей і підлітків з неблагополучних родин. Як пояснив в ефірі Радіо Свобода уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, подеколи бідність, соціальні негаразди і невлаштованість «виштовхує» дітей і підлітків на вулиці. Там на них чекають небезпеки опинитись у вуличній банді, стати залежними від алкоголю та (або) наркотиків. За даними, які озвучив Кулеба, майже півмільйона українських сімей перебувають у скрутних обставинах, ці родини виховують майже сімсот тисяч дітей.

80 відсотків дітей з багатодітних родин живуть за межею бідності

«Маючи близько восьми мільйонів дітей в Україні, ми можемо говорити: кожна десята дитина проживає у сім’ї у складних життєвих обставинах. 80 відсотків дітей з багатодітних родин живуть за межею бідності», – повідомив Кулеба в ефірі телеканалу «Еспресо».