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Иван Волчок мечтает сделать из индустриального Мариуполя современный мегаполис. Он уже открыл в городе кофейню и помог в возрождении донецкой «Избы-читальни». Иван Волчок верит, что переселенцы из Донбасса способны быть успешными в любом городе. И вместе со своими единомышленниками помогает тем, кто желает открыть свое дело на новом месте и развивать город.

Переселенцы способны за короткий промежуток времени что-то сделать и поменять. Если дать им дополнительный потенциал и поддержку, они могут и этот город поменять, и в принципе страну

«Переселенцы, как роевые пчелы. Они способны за короткий промежуток времени что-то сделать и что-то поменять. И если их правильно направить и дать дополнительный потенциал и поддержку, они могут и этот город поменять, и в принципе страну. Донбасс был всегда работящим, как бы не говорили», – говорит Иван Волчок.

Иван не сразу решился на переезд. Накануне военных действий у него в Донецке уже была своя квартира, закончен ремонт и налажен быт. Была работа в контактном центре областной администрации и свое дело. Однако, когда город заняли сепаратисты, Ивану пришлось уехать в Мариуполь.

Желание привнести в город у моря донецкий колорит привело Ивана сначала на добровольных началах, а потом и на партнерских в «Избу-читальню», которую открыл в городе волонтер и бизнесмен Богдан Чабан.

Поначалу я не был оформлен как предприниматель. Неожиданно для себя Богдан выиграл грант. И с этого начался проект по кафе. Что-то получилось. Что – судить не мне

«Поначалу я не был оформлен как предприниматель. Неожиданно для себя Богдан выиграл грант. И с этого начался проект по кафе. Но гранта того была небольшая сумма. Потом это переросло в хобби всех, и все туда вкладывали деньги. Мы сами делали ремонт несколько месяцев. Что-то получилось. Что – судить не мне», – рассказывает Иван.

Теперь в Мариуполе будут появляться кофейни в местах отдыха горожан, обещает Иван. Первая, открытая им, уже работает. Вместе со своими партнерами Иван намерен создать в Мариуполе бизнес-инкубатор, где будет оказываться помощь начинающим предпринимателям.

Наша идея сделать фонд помощи для предпринимателей. Но помимо этого сделать какую-то школу с примерами, возможностями, общением, а потом поддержания их на моменте становления

«Зашли многие доноры международные, и они дают возможность людям какой-то старт запустить. Для тех же предпринимателей. Но не так их много в Мариуполе, немногие воспользовались возможностью. Наша идея с Богданом сделать какой-то фонд помощи для предпринимателей. Но помимо этого сделать какую-то школу с примерами, возможностями, общением, а потом поддержания их на моменте становления», – говорит Иван о планах на будущее.

Иван считает, что облик любого города меняют люди и места культурного отдыха. Он говорит, что все начинается с маленьких островков культуры, которые потом образуют большой. И Мариуполь, по его мнению, под влиянием самих горожан и переселенцев, в том числе, со временем станет не провинциальным индустриальным городом, а таким же уютным и комфортным, как в прошлом Донецк.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)