Фотографії року за версією World Press Photo

13 лютого оголосили лауреатів World Press Photo – найпрестижнішої щорічної премії для фотожурналістів. У номінації «Фотографія року» переміг Бурхан Озбіліджі, який зняв момент вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова. Усього в конкурсі взяли участь понад 5 тисяч фотографів зі 125 країн світу, вони прислали журі понад 80 тисяч знімків. У 2017 році премію World Press Photo вручали в 60-й раз. Пропонуємо до Вашої уваги добірку фотографій.