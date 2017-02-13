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14 Лютий 2017, Київ 00:36
Фотогалереї

Фотографії року за версією World Press Photo

13 лютого оголосили лауреатів World Press Photo – найпрестижнішої щорічної премії для фотожурналістів. У номінації «Фотографія року» переміг Бурхан Озбіліджі, який зняв момент вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова. Усього в конкурсі взяли участь понад 5 тисяч фотографів зі 125 країн світу, вони прислали журі понад 80 тисяч знімків. У 2017 році премію World Press Photo вручали в 60-й раз. Пропонуємо до Вашої уваги добірку фотографій.
Фотографія переможця в номінації&nbsp;&laquo;Фотографія року&raquo;: Мевлют Мерт Алтинташ після вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова в галереї в Анкарі, Туреччина, 19 грудня 2016 року. Фото: Burhan Özbilici для The Associated Press
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Фотографія переможця в номінації «Фотографія року»: Мевлют Мерт Алтинташ після вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова в галереї в Анкарі, Туреччина, 19 грудня 2016 року.

Фото: Burhan Özbilici для The Associated Press

Сирійці несуть дітей поміж зруйнованих будинків після авіаудару по району Алеппо Ас-Саліхін, який утримували повстанці, 11 вересня 2016 року. Категорія &laquo;Новини&raquo;, перше місце в номінації &laquo;Фотоісторії&raquo;. Фото: Ameer Alhalbi для AFP
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Сирійці несуть дітей поміж зруйнованих будинків після авіаудару по району Алеппо Ас-Саліхін, який утримували повстанці, 11 вересня 2016 року.

Категорія «Новини», перше місце в номінації «Фотоісторії». Фото: Ameer Alhalbi для AFP

Еритрейські мігранти набиті у трюмі дерев&rsquo;яного човна, що везе приблизно 540 чоловіків, жінок та дітей. Категорія &laquo;Новини&raquo;, третє місце у номінації &laquo;Фотосторії&raquo;. Фото: Mathieu Willcocks, MOAS
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Еритрейські мігранти набиті у трюмі дерев’яного човна, що везе приблизно 540 чоловіків, жінок та дітей.

Категорія «Новини», третє місце у номінації «Фотосторії». Фото: Mathieu Willcocks, MOAS

Діти чекають, поки іракські сили спеціального призначення оглядають будинок у селищі Ґоґджалі на півдні Мосула у пошуках бойовиків угруповання &laquo;Ісламська держава&raquo;, 2 листопада 2016 року. Категорія &laquo;Новини&raquo;, перше місце у номінації &laquo;Окрема фотографія&raquo;. Фото:&nbsp;Laurent Van der Stockt, Getty Reportage для Le Monde
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Діти чекають, поки іракські сили спеціального призначення оглядають будинок у селищі Ґоґджалі на півдні Мосула у пошуках бойовиків угруповання «Ісламська держава», 2 листопада 2016 року.

Категорія «Новини», перше місце у номінації «Окрема фотографія». Фото: Laurent Van der Stockt, Getty Reportage для Le Monde

Філіппінські поліцейські під зливою досліджують місце вбивства 37-річного Ромео Торреса Фонтанільї, якого застрелили у столиці Філіппін Манілі мотоциклісти у масках. Категорія &laquo;Новини&raquo;, перше місце в номінації &laquo;Фотоісторії&raquo;. Фото: Daniel Berehulak для The New York Times
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Філіппінські поліцейські під зливою досліджують місце вбивства 37-річного Ромео Торреса Фонтанільї, якого застрелили у столиці Філіппін Манілі мотоциклісти у масках.

Категорія «Новини», перше місце в номінації «Фотоісторії». Фото: Daniel Berehulak для The New York Times

Зв&rsquo;язані ноги напіврозкладеного тіла на міці масовового похованні в околицях міста Хамам, Ірак. Категорія &laquo;Новини&raquo;, друге місце в номінації &laquo;Фотоісторії&raquo;. Фото: Сергій Пономарьов для The New York Times
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Зв’язані ноги напіврозкладеного тіла на міці масовового похованні в околицях міста Хамам, Ірак.

Категорія «Новини», друге місце в номінації «Фотоісторії». Фото: Сергій Пономарьов для The New York Times

Лівійські бійці, пов&rsquo;язані з урядом у Тріполі, грубо тягнуть бойовика угруповання &laquo;Ісламська держава&raquo;, що здався їм, погрожуючи вбити його, 5 грудня 2016 року. Через кілька хвилин бойовик уже лежав на тому ж місці, убитий кількома пострілами. Категорія &laquo;Новини&raquo;, третє місце у номінації &laquo;Фотоісторії&raquo;. Фото: Alessio Romenzi
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Лівійські бійці, пов’язані з урядом у Тріполі, грубо тягнуть бойовика угруповання «Ісламська держава», що здався їм, погрожуючи вбити його, 5 грудня 2016 року. Через кілька хвилин бойовик уже лежав на тому ж місці, убитий кількома пострілами.

Категорія «Новини», третє місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Alessio Romenzi

Наджиба тримає на руках свого дворічного племінника Шабіра у лікарні в Кабулі. Хлопчика поранило під час вибуху бомби 29 березня 2016 року. Категорія &laquo;Буденне життя&raquo;, перше місце в номінації &laquo;Одиночна фотографія&raquo;. Фото: Paula Bronstein, Time Lightbox/Pulitzer Center For Crisis Reporting
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Наджиба тримає на руках свого дворічного племінника Шабіра у лікарні в Кабулі. Хлопчика поранило під час вибуху бомби 29 березня 2016 року.

Категорія «Буденне життя», перше місце в номінації «Одиночна фотографія». Фото: Paula Bronstein, Time Lightbox/Pulitzer Center For Crisis Reporting

Фото із серії &laquo;Куба на порозі змін&raquo; &ndash; Старенька перукарня у Старій Гавані. Категорія &laquo;Буденне життя&raquo;, перше місце в номінації &laquo;Фотоісторії&raquo;. Фото: Tomas Munita для The New York Times
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Фото із серії «Куба на порозі змін» – Старенька перукарня у Старій Гавані.

Категорія «Буденне життя», перше місце в номінації «Фотоісторії». Фото: Tomas Munita для The New York Times

Сестри Ольга та Аделіна Лім Хі, одні з небагатьох нащадків корейських переселенців на Кубі, що не були народжені в мішаних шлюбах. Їхній батько був одним з провідних лідерів першої корейської громади на Кубі. Категорія &laquo;Люди&raquo;, перше місце у номінації &laquo;Фотоісторії&raquo;. Фото: Michael Vince Kim
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Сестри Ольга та Аделіна Лім Хі, одні з небагатьох нащадків корейських переселенців на Кубі, що не були народжені в мішаних шлюбах. Їхній батько був одним з провідних лідерів першої корейської громади на Кубі.

Категорія «Люди», перше місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Michael Vince Kim

Щороку 28 грудня в містечку Ібі у провінції Аліканте, що в Іспанії, відбувається &laquo;мучна війна&raquo;. Дві команди використовують одна проти одної муку, яйця, воду, а також кольорові димові шашки. Цій традиції Els Enfarinats вже 200 років, і свій початок вона бере з біблійної історії про &laquo;винищення невинних немовлят&raquo;. Категорія &laquo;Люди&raquo;, друге місце у номінації &laquo;Фотоісторії&raquo;. Фото: Antonio Gibotta, Agenzia Controluce
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Щороку 28 грудня в містечку Ібі у провінції Аліканте, що в Іспанії, відбувається «мучна війна». Дві команди використовують одна проти одної муку, яйця, воду, а також кольорові димові шашки. Цій традиції Els Enfarinats вже 200 років, і свій початок вона бере з біблійної історії про «винищення невинних немовлят».

Категорія «Люди», друге місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Antonio Gibotta, Agenzia Controluce

Ієшія Еванс на демонстрації проти поліцейського свавілля в Луїзіані. Батон-Руж, липень 2016 року. Категорія &laquo;Проблеми сучасності&raquo;, перше місце в номінації &laquo;Окрема фотографія&raquo;. Фото: Jonathan Bachman / Thomson Reuters
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Ієшія Еванс на демонстрації проти поліцейського свавілля в Луїзіані. Батон-Руж, липень 2016 року.

Категорія «Проблеми сучасності», перше місце в номінації «Окрема фотографія». Фото: Jonathan Bachman / Thomson Reuters

Двоє чоловіків допомагають жінці перебратися через річку. Ці люди &ndash; мігранти, які намагаються дістатися до Македонії в обхід прикордонної огорожі. 14 березня 2016 року. Категорія &laquo;Проблеми сучасності&raquo;, перше місце в&nbsp;номінації &laquo;Окрема фотографія&raquo;. Фото: Vadim Ghirda, AP
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Двоє чоловіків допомагають жінці перебратися через річку. Ці люди – мігранти, які намагаються дістатися до Македонії в обхід прикордонної огорожі. 14 березня 2016 року.

Категорія «Проблеми сучасності», перше місце в номінації «Окрема фотографія». Фото: Vadim Ghirda, AP

Чоловіка обробляють &laquo;магнезієвим молочком&raquo; після того, як йому дісталося перцевим спреєм на загорожі поліції під час протестів проти будівництва нафтопроводу у штаті Північна Дакота. Категорія &laquo;Проблеми сучасності&raquo;, перше місце у номінації &laquo;Фотоісторії&raquo;. Фото: Amber Bracken
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Чоловіка обробляють «магнезієвим молочком» після того, як йому дісталося перцевим спреєм на загорожі поліції під час протестів проти будівництва нафтопроводу у штаті Північна Дакота.

Категорія «Проблеми сучасності», перше місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Amber Bracken

Мама купає свого сина, який народився з мікроцефалією, у їхньому домі в селі у Бразилії. Це наслідок того, що мати перехворіла на захворювання, спричинене вірусом зіка. Категорія &laquo;Повсякденне життя&raquo;, друге місце у номінації &laquo;Фотоісторії&raquo;. Фото: Lalo de Almeida для Folha de São Paulo
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Мама купає свого сина, який народився з мікроцефалією, у їхньому домі в селі у Бразилії. Це наслідок того, що мати перехворіла на захворювання, спричинене вірусом зіка.

Категорія «Повсякденне життя», друге місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Lalo de Almeida для Folha de São Paulo

Згорілі машини після одного з боїв на сході України.&nbsp; Категорія &laquo;Довготривалі фотопроекти&raquo;, перше місце. Фото: Валерій Мельников для &laquo;Россия сегодня&raquo;
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Згорілі машини після одного з боїв на сході України. 

Категорія «Довготривалі фотопроекти», перше місце. Фото: Валерій Мельников для «Россия сегодня»

Жінки грають у більярд у спортзалі в Ірані, який призначений тільки для чоловіків. Категорія &laquo;Довготривалі проекти&raquo;, друге місце. Фото: Hossein Fatemi, Panos Pictures
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Жінки грають у більярд у спортзалі в Ірані, який призначений тільки для чоловіків.

Категорія «Довготривалі проекти», друге місце. Фото: Hossein Fatemi, Panos Pictures

Гравець регбі-клубу Muddy York Жан-Поль Mаркідес (ліворуч) цілує свого партнера і соратника Касіміра Косаковскі під час гей-параду в неділю, 3 липня 2016 року, в Торонто. Категорія &laquo;Спорт&raquo;, перше місце у номінації &laquo;Фотоісторії&raquo;. Фото: Giovanni Capriotti
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Гравець регбі-клубу Muddy York Жан-Поль Mаркідес (ліворуч) цілує свого партнера і соратника Касіміра Косаковскі під час гей-параду в неділю, 3 липня 2016 року, в Торонто.

Категорія «Спорт», перше місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Giovanni Capriotti

Жокей Ніна Карберрі перелітає через свого коня на скачках на іподромі у Ліверпулі, Англія. 9 квітня 2016 року. Категорія &laquo;Спорт&raquo;, перше місце у номінації &laquo;Одиночна фотографія&raquo;. Фото: Tom Jenkins, The Guardian
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Жокей Ніна Карберрі перелітає через свого коня на скачках на іподромі у Ліверпулі, Англія. 9 квітня 2016 року.

Категорія «Спорт», перше місце у номінації «Одиночна фотографія». Фото: Tom Jenkins, The Guardian

Морська черепаха, яка заплуталася в рибальській сітці. Канарські острови, 8 червня 2016 року. Категорія &laquo;Природа&raquo;, перше місце у номінації &laquo;Одиночна фотографія&raquo;. Фото: Francis Perez
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Морська черепаха, яка заплуталася в рибальській сітці. Канарські острови, 8 червня 2016 року.

Категорія «Природа», перше місце у номінації «Одиночна фотографія». Фото: Francis Perez

Лула, осиротілий носоріг із національного парку Крюгера в Південній Африці, якого доглядають у &laquo;Центрі догляду за тваринами дикої Африки&raquo;. Ця організація, підтримувана донорами, спеціалізується на догляді за пораненими тваринами. Категорія &laquo;Природа&raquo;, перше місце у номінації &laquo;Фотоісторії&raquo;. Фото: Brent Stirton, Getty Images для National Geographic magazine
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Лула, осиротілий носоріг із національного парку Крюгера в Південній Африці, якого доглядають у «Центрі догляду за тваринами дикої Африки». Ця організація, підтримувана донорами, спеціалізується на догляді за пораненими тваринами.

Категорія «Природа», перше місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Brent Stirton, Getty Images для National Geographic magazine

Семирічна велика панда Мінь-Мінь із новонародженим дитинчам у розпліднику Біфенся в китайській провінції Сичуань. Категорія &laquo;Природа&raquo;, друге місце в номінації &laquo;Фотоісторія&raquo;. Фото: Ami Vitale для National Geographic Magazine
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Семирічна велика панда Мінь-Мінь із новонародженим дитинчам у розпліднику Біфенся в китайській провінції Сичуань.

Категорія «Природа», друге місце в номінації «Фотоісторія». Фото: Ami Vitale для National Geographic Magazine

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