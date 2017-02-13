Фотографії року за версією World Press Photo

13 лютого оголосили лауреатів World Press Photo – найпрестижнішої щорічної премії для фотожурналістів. У номінації «Фотографія року» переміг Бурхан Озбіліджі, який зняв момент вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова. Усього в конкурсі взяли участь понад 5 тисяч фотографів зі 125 країн світу, вони прислали журі понад 80 тисяч знімків. У 2017 році премію World Press Photo вручали в 60-й раз. Пропонуємо до Вашої уваги добірку фотографій.
1
Фотографія переможця в номінації «Фотографія року»: Мевлют Мерт Алтинташ після вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова в галереї в Анкарі, Туреччина, 19 грудня 2016 року.
Фото: Burhan Özbilici для The Associated Press
2
Сирійці несуть дітей поміж зруйнованих будинків після авіаудару по району Алеппо Ас-Саліхін, який утримували повстанці, 11 вересня 2016 року.
Категорія «Новини», перше місце в номінації «Фотоісторії». Фото: Ameer Alhalbi для AFP
3
Еритрейські мігранти набиті у трюмі дерев’яного човна, що везе приблизно 540 чоловіків, жінок та дітей.
Категорія «Новини», третє місце у номінації «Фотосторії». Фото: Mathieu Willcocks, MOAS
4
Діти чекають, поки іракські сили спеціального призначення оглядають будинок у селищі Ґоґджалі на півдні Мосула у пошуках бойовиків угруповання «Ісламська держава», 2 листопада 2016 року.
Категорія «Новини», перше місце у номінації «Окрема фотографія». Фото: Laurent Van der Stockt, Getty Reportage для Le Monde
5
Філіппінські поліцейські під зливою досліджують місце вбивства 37-річного Ромео Торреса Фонтанільї, якого застрелили у столиці Філіппін Манілі мотоциклісти у масках.
Категорія «Новини», перше місце в номінації «Фотоісторії». Фото: Daniel Berehulak для The New York Times
6
Зв’язані ноги напіврозкладеного тіла на міці масовового похованні в околицях міста Хамам, Ірак.
Категорія «Новини», друге місце в номінації «Фотоісторії». Фото: Сергій Пономарьов для The New York Times
7
Лівійські бійці, пов’язані з урядом у Тріполі, грубо тягнуть бойовика угруповання «Ісламська держава», що здався їм, погрожуючи вбити його, 5 грудня 2016 року. Через кілька хвилин бойовик уже лежав на тому ж місці, убитий кількома пострілами.
Категорія «Новини», третє місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Alessio Romenzi
8
Наджиба тримає на руках свого дворічного племінника Шабіра у лікарні в Кабулі. Хлопчика поранило під час вибуху бомби 29 березня 2016 року.
Категорія «Буденне життя», перше місце в номінації «Одиночна фотографія». Фото: Paula Bronstein, Time Lightbox/Pulitzer Center For Crisis Reporting
9
Фото із серії «Куба на порозі змін» – Старенька перукарня у Старій Гавані.
Категорія «Буденне життя», перше місце в номінації «Фотоісторії». Фото: Tomas Munita для The New York Times
10
Сестри Ольга та Аделіна Лім Хі, одні з небагатьох нащадків корейських переселенців на Кубі, що не були народжені в мішаних шлюбах. Їхній батько був одним з провідних лідерів першої корейської громади на Кубі.
Категорія «Люди», перше місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Michael Vince Kim
11
Щороку 28 грудня в містечку Ібі у провінції Аліканте, що в Іспанії, відбувається «мучна війна». Дві команди використовують одна проти одної муку, яйця, воду, а також кольорові димові шашки. Цій традиції Els Enfarinats вже 200 років, і свій початок вона бере з біблійної історії про «винищення невинних немовлят».
Категорія «Люди», друге місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Antonio Gibotta, Agenzia Controluce
12
Ієшія Еванс на демонстрації проти поліцейського свавілля в Луїзіані. Батон-Руж, липень 2016 року.
Категорія «Проблеми сучасності», перше місце в номінації «Окрема фотографія». Фото: Jonathan Bachman / Thomson Reuters
13
Двоє чоловіків допомагають жінці перебратися через річку. Ці люди – мігранти, які намагаються дістатися до Македонії в обхід прикордонної огорожі. 14 березня 2016 року.
Категорія «Проблеми сучасності», перше місце в номінації «Окрема фотографія». Фото: Vadim Ghirda, AP
14
Чоловіка обробляють «магнезієвим молочком» після того, як йому дісталося перцевим спреєм на загорожі поліції під час протестів проти будівництва нафтопроводу у штаті Північна Дакота.
Категорія «Проблеми сучасності», перше місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Amber Bracken
15
Мама купає свого сина, який народився з мікроцефалією, у їхньому домі в селі у Бразилії. Це наслідок того, що мати перехворіла на захворювання, спричинене вірусом зіка.
Категорія «Повсякденне життя», друге місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Lalo de Almeida для Folha de São Paulo
16
Згорілі машини після одного з боїв на сході України.
Категорія «Довготривалі фотопроекти», перше місце. Фото: Валерій Мельников для «Россия сегодня»
17
Жінки грають у більярд у спортзалі в Ірані, який призначений тільки для чоловіків.
Категорія «Довготривалі проекти», друге місце. Фото: Hossein Fatemi, Panos Pictures
18
Гравець регбі-клубу Muddy York Жан-Поль Mаркідес (ліворуч) цілує свого партнера і соратника Касіміра Косаковскі під час гей-параду в неділю, 3 липня 2016 року, в Торонто.
Категорія «Спорт», перше місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Giovanni Capriotti
19
Жокей Ніна Карберрі перелітає через свого коня на скачках на іподромі у Ліверпулі, Англія. 9 квітня 2016 року.
Категорія «Спорт», перше місце у номінації «Одиночна фотографія». Фото: Tom Jenkins, The Guardian
20
Морська черепаха, яка заплуталася в рибальській сітці. Канарські острови, 8 червня 2016 року.
Категорія «Природа», перше місце у номінації «Одиночна фотографія». Фото: Francis Perez
21
Лула, осиротілий носоріг із національного парку Крюгера в Південній Африці, якого доглядають у «Центрі догляду за тваринами дикої Африки». Ця організація, підтримувана донорами, спеціалізується на догляді за пораненими тваринами.
Категорія «Природа», перше місце у номінації «Фотоісторії». Фото: Brent Stirton, Getty Images для National Geographic magazine
22
Семирічна велика панда Мінь-Мінь із новонародженим дитинчам у розпліднику Біфенся в китайській провінції Сичуань.
Категорія «Природа», друге місце в номінації «Фотоісторія». Фото: Ami Vitale для National Geographic Magazine