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13 Лютий 2017, Київ 20:08
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У Харкові судяться через конкурс на пам’ятник на центральній площі (відео)

У Харкові судяться через конкурс на пам’ятник на центральній площі (відео)
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Дзержинський районний суд Харкова почав розгляд позову групи громадських організацій щодо скасування результатів конкурсу на пам’ятний знак, який влада планує поставити на площі Свободи. Юристи заявляють, що конкурс відбувся з порушенням законодавства. Представник мерії у залі суду відмовився коментувати позицію влади представникам ЗМІ. Раніше в мерії наполягали, що процедура конкурсу проходила відкрито, а роботи розглянуло кваліфіковане журі. Міська влада планує встановити пам’ятний знак на місці пам’ятника Леніну, який знесли восени 2014 року, на центральній площі міста.

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