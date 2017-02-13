У Харкові судяться через конкурс на пам’ятник на центральній площі (відео)

Дзержинський районний суд Харкова почав розгляд позову групи громадських організацій щодо скасування результатів конкурсу на пам’ятний знак, який влада планує поставити на площі Свободи. Юристи заявляють, що конкурс відбувся з порушенням законодавства. Представник мерії у залі суду відмовився коментувати позицію влади представникам ЗМІ. Раніше в мерії наполягали, що процедура конкурсу проходила відкрито, а роботи розглянуло кваліфіковане журі. Міська влада планує встановити пам’ятний знак на місці пам’ятника Леніну, який знесли восени 2014 року, на центральній площі міста.