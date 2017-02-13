«Аркадаг» переобраний на третій президентський термін в Туркменистані

Авторитарний президент Туркменистану Ґурбанґули Бердімухаммедов переобрався на третій президентський термін, отримавши, за офіційними даними, 97,69 відсотка голосів. Центральна виборча комісія оголосила результат 13 лютого – через день після того, як відбулись вибори, результат яких був відомий наперед. Офіційні дані вказують на явку виборців у понад 97 відсотків, але кореспонденти Туркменської редакції Радіо Свобода в Ашгабаті не помітили якоїсь особливої активності виборців.

Перемога на виборах дає 59-річному Ґурбанґули Бердімухаммедову новий семирічний президентський термін.

Він тримає під щільним контролем туркменське суспільство, і перемога на виборах чинному президенту була гарантована, а решту кандидатів розглядали як технічних – просто щоб в бюлетенях не стояло лише одне прізвище.

Кореспондент Радіо Азатлик – туркменської редакції Радіо Свобода – повідомляв, що за два дні до виборів учнів однієї зі шкіл Ашгабата змушували заповнювати бюлетені на користь чинного президента.

Бердімухаммедов перебуває при владі з 2006 року, і на цих виборах конкуренцію йому складали маловідомі регіональні чиновники, депутати та голови компаній, але вперше серед кандидатів були представники не лише однієї партії. Ця зміна сталася після того, як Бердімухаммедов сказав минулого року, що на виборах у 2017-му будуть «альтернативи».

Але за всю історію незалежного Туркменистану, з 1991 року, жодні з президентських чи парламентських виборів не визнавались вільними та справедливими міжнародними спостерігачами. За офіційними результатами, Бердімухаммедов отримав 89 відсотків голосів на виборах 2006 року і 97 відсотків на виборах 2012 року. Тоді його обирали на п’ятирічні терміни, а нині – на сім років.

Бердімухаммедов проголосував в одній зі шкіл Ашгабата в супроводі членів своєї родини та сина, який минулого року став депутатом парламенту.

Бердімухаммедов сказав на дільниці, що вибори відбуваються законно і без порушень: «Щодо всіх законів і норм, то ми запросили важливих міжнародних експертів і обговорили закони з ними».

Спостерігачі кажуть, що присутність у бюлетенях прізвищ невідомих кандидатів та партій, створених державою, не мали якогось значення в країні, де всі засоби масової інформації контролюються урядом і люди не можуть зробити свідомий вибір.

«Ми у святковому настрої. Ми голосуємо за достойного кандидата. Ми віримо в світле майбутнє нашої країни», – сказала одна жінка, опустивши бюлетень в урну. І така реакція є типовою для багатьох туркменських виборців.

«Кожні вибори за останні 25 років були сфальсифіковані, і в країні немає справжньої опозиції – суспільство під гнітом, а незалежні мас-медіа практично не існують», – каже Міхал Романовський, експерт з питань Євразії в німецько-американському Фонді Маршала.

Державні ЗМІ не висвітлювали кампанію інших восьми кандидатів, лише подекуди показували короткі відео їхніх зустрічей з виборцями.

Бердімухаммедов, з іншого боку, мав цілковиту увагу ЗМІ, які висвітлювали його часті зустрічі в містах та населених пунктах цієї не густонаселеної країни, в якій живе 5,3 мільйона людей.

Новий культ особи

Ґурбанґули Бердімухаммедов, який раніше був зубним лікарем перед тим, як стати політиком, замінив на президентській посаді ексцентричного Сапармурада Ніязова, відомого своїм культом особи та брутальним придушенням опозиції.

В перші свої роки Бердімухаммедов вніс деякі помірковані зміни, як, наприклад, вивчення іноземних мов у школах та відкриття сільських лікарень, закритих Ніязовим.

Але критики скаржаться на відсутність справжніх опозиційних партій і на те, що політичні опоненти влади часто потрапляють за ґрати або в психіатричні лікарні.

Оглядачі також зауважують, що Бердімухаммедов також почав будувати свій власний культ особи, як і Ніязов, якого назвали Туркменбаши, або «батьком всіх туркменів».

Називаючи себе «Аркадаг» (захисник), Бердімухаммедов встановив собі в Ашгабаті у 2015 році 21-метрову мармурову з золотом скульптуру на коні, що тримає в руках голубку.

Вибори відбулись на тлі того, як туркменська економіка ледь дає собі раду після глобального падіння цін на енергоносії і значного спаду обсягів експорту туркменського газу.

Багатьом держслужбовцям затримують зарплати, і країна також відчуває дефіцит таких продуктів, як олія, мука та цукор, а також і медикаментів, що значно підняло ціни на них на базарах.

Фотографії з Ашгабата та інших міст свідчать про довгі черги в державних магазинах перед святкуванням Нового року.

Під час виборчої кампанії уряд наказав приватним торговцям на базарах знизити ціни на продукти харчування, про що заявляли і торговці, і покупці.

(Над матеріалом працювали Фарангіз Наджибулла, Піт Баумґартнер та Ростислав Хотин)