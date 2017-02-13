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В неподконтрольном украинской власти Донецке отпраздновали 99-летие создания Донецко-Криворожской республики. Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко даже назвал «ДНР» правопреемницей Донецко-Криворожской республики и заявил о необходимости восстановить её на территории Украины.

Около тысячи людей пришли к памятнику Артёму в Донецке, чтобы отметить 99-ю годовщину создания Донецко-Криворожской республики. Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко, выступая на митинге, заявил, что «ДНР» уже победило и является суверенным государством.

«99 лет назад наши предки сделали решительный поступок. Они не захотели оставаться на развалинах империи. Они создали Донецко-Криворожскую республику. Мы как преемники Донецко-Криворожской республики создали «Донецкую народную республику». И на сегодняшний день это независимое государство», – сказал Александр Захарченко. Кроме того, Захарченко заявил, что для восстановления исторической справедливости необходимо возродить Донецко-Криворожскую республику на территории Украины.

Такие заявления иначе как абсурдными считать нельзя, говорит историк Станислав Федорчук, ведь Донецко-Криворожская республика просуществовала всего две недели, да и сторонников у неё было не много.

«Когда Центральная Рада объявила о создании независимого украинского государства, часть большевиков, которые были сконцентрированы в Харькове, решила захватить власть и объявить на территории Украины большевистскую республику. Это была чистая самодеятельность некоторых из партии большевиков, в том числе известного террориста Артёма (Сергеева), который был одним из крёстных отцов этого проекта. Она перестала существовать буквально через несколько недель», – говорит Федорчук.

Кроме того, по словам историка, Владимир Ленин был категорически против создания Донецко-Криворожской республики, это был исторический «фейк», созданный на пару недель, говорит историк. И единственное, что их объединяет, – это то, что и в первом, и во втором случаях создатели «республик» преследовали исключительно политические цели, не имея под собой ни исторической, ни культурной почвы.

Что же касается празднования годовщины провозглашения Донецко-Криворожской республики и тому подобных дат, то по мнению политолога Кирилла Сазонова, делается это только для того, чтобы отвлечь население от реальных проблем.

«Когда Захарченко прекращает пить и выходит к людям и что-то внятно говорит – это уже хорошо. Что касается праздников, то они суммируют какую-то дикую смесь то советских дат, то годовщины каких-то республик. Это обычная ситуация: когда нет хлеба – надо побольше зрелищ. Поскольку все эти попытки создать «республики» окончились ничем, – попытки присоединиться к России получили отказ со стороны России, – им только и остаётся, что сохранить лицо, пока Украина их не возьмёт обратно», – говорит Кирилл Сазонов.

Никаких других причин, кроме как заменять зрелищами экономические и правовые результаты деятельности главарей сепаратистских группировок, в таких праздниках нет, считает политолог.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)