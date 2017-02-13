«Працювати далі у сурогаті з назвою «нормандський формат» дуже небезпечно» – Безсмертний

Відмовитися від «мінського майданчика» Київ не може – це невдала ані тактика, ані стратегія, заявила представниця України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Ольга Айвазовська. За її словами, у політичній підгрупі відсутній будь-який прорив у переговорах – Україна має пропонувати реальну альтернативу мінським домовленостям. Однак при невизначеній політиці щодо України у Вашингтоні навряд чи можуть узгодити щось альтернативне, не втративши те, що навіть є, каже Айвазовська.

Можна говорити виключно про статус-кво ситуації – у політичній підгрупі відсутні перспективи будь-якого прориву. Про це заявила в ефірі програми «Ваша Свобода» представниця України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Ольга Айвазовська.

На її думку, відмовитися від «мінського майданчика» Київ не може, допоки не запропонує адекватної і реалістичної альтернативи – інакше спростить життя Росії.

Не можна давати можливостей послабити санкції проти Росії або перейти виключно до військового шляху розв’язання конфлікту

«Не можна давати можливостей послабити санкції проти Росії або перейти виключно до військового шляху розв’язання конфлікту, який може бути безальтернативний в умовах, коли жодні дипломатичні або політичні майданчики будуть як дискредитовані, так і нівельовані. Санкції в 2017 році, незважаючи на те, що Росія вчиться жити з ними, більшою мірою будуть підігравати українській стороні», – каже представниця України в політичній підгрупі ТКГ.

Київ несе відповідальність за людей на непідконтрольній території – Безсмертний

У свою чергу, Роман Безсмертний, колишній представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську, заявив: «На війні хтось заробляє гроші». Він запевняє: це ж саме звучить у Мінську на економічній підгрупі, яка аналізує питання інфраструктурного забезпечення населення.

Якщо це АТО, то українська сторона несе відповідальність за людей, які перебувають і на окупованій території, і на підконтрольній. Якщо воєнний стан, відповідальність за людей несе окупант!

«Якщо це АТО, то українська сторона несе відповідальність за людей, які перебувають і на окупованій території, і на підконтрольній. Це і породжує необхідність відповідного руху товарів і робочих рук. Якщо воєнний стан, відповідальність за людей несе окупант! Україна, згідно з міжнародними зобов’язаннями, не може перекрити туди постачання води, електроенергії, енергоресурсів, бо ми несемо відповідальність за людей. Депутати бачать, що туди автомобілями везуть акцизні марки чи інші етикетки з-під акцизних товарів, мають рацію, коли перекривають дорогу, розуміють прекрасно – «контрабанда» в умовах ведення війни», – говорить Безсмертний.

Попри критику мінських домовленостей і в Києві, і в Москві, і в Брюсселі, і у Вашингтоні, в України вихід один, стверджує колишній член контактної групи, – необхідно повернути ситуацію у міжнародно-правові рамки.

«Працювати далі у сурогаті з назвою «нормандський формат» дуже небезпечно», бо доля його невідома», – додав Безсмертний.

Замість твітів Трампа – різкі заяви членів його кабінету – Піонтковський

Стратегія Москви і путінської інтерпретації мінських угод очевидні і послідовні впродовж останніх двох років – не виводячи російські війська, формальні і неформальні, не передаючи контроль за кордоном Києву, легітимізуючи бандформування, впихнути ОРДЛО, як ракову пухлину, в тіло України, вважає російський політичний експерт Андрій Піонтковський.

Чуємо з Вашингтона вже не твіти Трампа, як добре домовитися з Путіним, а доволі різкі заяви членів його кабінету

«Російський Ріббентроп» (так він називає голову МЗС Росії Сергія Лаврова – ред.) просто перебуває в іншій реальності, внутрішньо переконаний, що можна домовитися з Заходом: «наш «Трапмушко» з’явився у Вашингтоні, зможемо домовитися, що Україну здадуть і, власне, з самою Україною немає чого розмовляти – за її спиною з Заходом все і вирішимо, як її розчленувати і залишити у сфері впливу Росії». Проте останнім часом з’явилася нова тенденція. Чуємо з Вашингтона вже не твіти Трампа, як добре домовитися з Путіним, а доволі різкі заяви членів його кабінету, включаючи постійного представника США в ООН», – сказав Піотковський.

12 лютого минуло два роки з дня підписання Мінської угоди-2. Вона дозволила виграти час для модернізації української армії, переозброєння і збереження тисяч життів. Втім, жоден із 13 пунктів повністю так і не виконано. А найзапекліші бої в Широкині, Мар’їнці, в Авдіївці і на Світлодарській дузі були вже після «Мінська-2».

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала «режим тиші», проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні перемир’я.

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(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)