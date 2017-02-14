Радіо Свобода Daily: два роки «Мінську-2»

Дефіцит на антрацит

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик припускає, що через 14–45 днів можуть виникнути труднощі в енергетиці. За його словами, дефіцит вугілля антрацитової групи може вплинути на теплогенерацію Києва, Чернігова, Краматорська. Провести штаби з надзвичайних і техногенних ситуацій доручили також у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Сумській, Черкаській областях. Втім у Міненерго також запевнили: цю ситуацію передбачили, тому склали план надзвичайних заходів, який сьогодні, 14 лютого, має розглянути уряд.

Два роки другому «Мінську»

Вже два роки Україна живе в парадигмі других Мінських угод, підписаних в лютому 2015 року після боїв за Донецький аеропорт і Дебальцеве. У суспільстві та експертному середовищі ставлення до них залишається діаметрально протилежним. Одні вважають, що це зрада національних інтересів України, інші впевнені, що тільки так вдалося стримати повномасштабну війну і зберегти тисячі життів. Чи вдалося чогось досягти за ці два роки Україні сторонам переговорів і яке майбутнє чекає «Мінськ-2», читайте у матеріалі.

Захистити інфраструктуру від терористичних атак

Ради безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних нападів, яку ініціювала Україна. Серед важливих об’єктів інфраструктури в резолюції також згадуються інтернет та туристичні об’єкти. На відкритих дебатах Ради безпеки головував міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

У «товарняку» на фронт

П'ять кілометрів на годину – з такою швидкістю іноді доводиться пересуватися українським військовим з фронту або на фронт. Це п’ять днів на шлях з Житомира до Новомосковська, що на Дніпропетровщині. Звісно, подорожують солдати не пішки, але й не в комфортабельних «люксах» чи навіть плацкартах. Звичайний «вагон-теплушка» початку минулого століття з діркою в підлозі замість туалету. Але… повинні видати свічку! Навіщо? Бо так написано в нормативах 1953 року. За ним, виявляється, досі живуть солдати в дорозі. Більше подробиць у сюжеті «Донбас.Реалії». А вони шокують.

Команда «Євробачення-2017» пішла

Виконавчі продюсери «Євробачення-2017» Вікторія Романова, Олександр Харебін та частина команди офіційно заявили, що залишають проект і припиняють роботу над підготовкою до проведення конкурсу. «Запропонована нам нова структура управління конкурсом, відсутність прозорості під час ухвалення рішень за ключовими напрямками роботи, відсутність юридичних зобов’язань перед залученими до роботи над конкурсом спеціалістами, зрив термінів проведення тендерів – усе це, на наш погляд, заважає якісній і своєчасній підготовці до проведення конкурсу в Україні», – пояснили вони у заяві. У відповідь віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко запевнив, що «персональні рішення» не вплинуть на якість проведення конкурсу.

На черзі три історії непересічних людей.

- Перша про «американського одесита» Хобарта Ерла. Уже майже 26 років він живе і працює в Одесі, будучи художнім керівником, головним диригентом філармонійного оркестру.

- Друга про боксера Олександра Гвоздика на прізвисько «Цвях», який, навпаки, з України переїхав в Америку.

- І третя про переселенця Івана Волчка, який вже відкрив в Маріуполі кав'ярню і допоміг у відродженні донецької «Хати-читальні».

А на останок сьогодні про Пакистан, який відмовився від святкування дня святого Валентина. Верховний суд Ісламабада також заборонив місцевим медіа публікувати будь-що, пов’язане з цим днем, оскільки це не мусульманське свято. В Україні ж тим часом День закоханих святкують активно. Тож не забудьте привітати чи хоча б обійняти та поцілувати кохану людину.

Любов врятує світ! Любіть одне одного щиро і віддано!

Ваше Радіо Свобода Daily.