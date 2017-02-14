Зачистка бойовиків триватиме. Захарченко і Плотницький будуть усунуті (огляд преси)

Після вбивства «Мотороли» ліквідація «Гіві» була питанням часу, переконує газета «Сегодня». Експерти видання вважають, що ліквідація бойовиків продовжиться, і згадують про Захарченка та Плотницького. Вони також будуть усунуті, але не фізичним, а політичним шляхом. «Замість цих одіозних товаришів приведуть когось більш-менш нейтрального, щоб вони могли вести переговори з Києвом», – переконує експерт газети. Стаття називається «Зачистка бойовиків».

Уряд погрожує віяловими відключеннями світла й тепла. Якщо це відбудеться, то, як переконує «Газета по-українськи», це загрожуватиме Володимиру Гройсману відставкою, оскільки він за рік свого прем'єрства не спромігся «знайти» альтернативи донбаському вугіллю. Видання стверджує, що з лобіюванням вигідної Рінату Ахметову схеми «Роттердам+» пов’язані урядовці, які відповідають за енергетичний напрямок. Їхні прізвища називає «Газета по-українськи».

Минулого тижня голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що другий транш макрофінансової допомоги Євросоюзу в 600 мільйонів євро може бути наданий Україні найближчими тижнями. Однак, як зазначає газета «День», радіти Києву передчасно. Про те, на яких умовах Єврокомісія погодилася видати Україні кредит, йдеться в матеріалі «Допомога, оборудка, хабар...».

Вже понад рік в Україні запущена і працює система державних електронних закупівель ProZorro. За цей час українців не раз дивували незвичайні покупки держвідомств. Учасники ProZorro, спеціально для газети «Сегодня» підготували список нестандартних, а іноді і зовсім непередбачуваних закупівель, які робили державні структури. Ознайомитись з ними можна в статті «Шопінг влади».

Національна рада реформ, очолювана колишнім польським віце-прем'єром Лешеком Бальцеровичем і словацьким екс-міністром Іваном Міклошем, днями відзвітувала про виконану роботи за минулий рік. Газета «Сегодня» розібралася в документі іноземного десанту і виділила його ключові зміни. Про них видання розповідає в статті «Хід реформ: рухаємося повільно і не скрізь».