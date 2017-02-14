Проблеми в коханні? Напишіть Джульєтті у Верону

Із ким ділять радість і біль кохання закохані серця в різних країнах світу? Виявляється, багато хто довіряє свої амурні справи Джульєтті Капулеті, героїні шекспірівської історії про трагічне кохання. З нагоди Дня Святого Валентина на її адресу до італійської Верони щороку збільшується потік листів, які, до речі, не залишаються без відповіді.

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Хтось розчулено жаліється на невдале кохання, хтось шукає поради, як вийти із любовного трикутника, а комусь просто кортить поділитися щастям. Про це і трохи більше пишуть Джульєтті різними мовами закохані люди. У святковий період щодня до Верони на адресу будинку, який називають помешканням літературної героїні, приходять сотні листів. А щороку їх налічують 50 тисяч, повідомляє «Клуб Джульєтти», який власне й опікується романтичною епістолярною спадщиною.

«Дорога Джульєтто, ти, як ніхто, розумієшся на коханні…», – приблизно так починаються листи з проханням поради.

Над обробкою любовної кореспонденції працюють півсотні волонтерів-секретарок. Вони перекладають тексти різними мовами, зберігають їх в архіві і, відповідно до пережитого досвіду та власних почуттів, готують відповідь дописувачу. В кінці кожного листа-відповіді – підпис: «Джульєтта».

«Цей лист іспанською мовою із Мадрида. Пише дівчина, яка нещодавно познайомилася з юнаком, але він живе в іншому місті. І дівчина запитує деякі поради, як надалі розвивати ці стосунки на відстані», – розповідає одна із секретарок «Клубу Джульєтти».

Традиція любовних сповідань

Традиція цих листів сягає початку 30-х років минулого століття. Тодішній сторож «Гробниці Джульєтти» Етторе Солімані почав збирати перші любовні послання, які туристи залишали у пам’ятному місці. Вражений кількістю прохань і запитань від закоханих, він сам почав відповідати на листи, ставши у такий спосіб першим «секретарем Джульєтти».

Послання до шекспірівської героїні з трагедії «Ромео і Джульєтта» можна відправити тепер й електронною поштою. Однак сучасні секретарки Джульєтти стверджують, що більшість закоханих обирають папір і чорнило, щоб висловити інтимні почуття книжковому персонажу.

Тож, поштове відділення міста Верони має додаткове навантаження цими днями.

Маємо окрему скриньку з листами для Джульєтти, і щодня їх доставляють за адресою

«У цей період року з огляду на великий потік листів до будинку Джульєтти ми виділили окрему лінію для їхнього швидкого сортування. Маємо окрему скриньку з листами для Джульєтти, і щодня їх доставляють за адресою», – повідомив Джанні Барбато, працівник поштового відділення Верони.

Як виглядає, подібна кореспонденція не створює там проблем. Швидше, навпаки – додає настрою і певної відповідальності самим поштарям. За їхніми словами, приємно, що й досі закохані не лінуються і на папері продовжують жити слова надії та любові.