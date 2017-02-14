Проблеми в коханні? Напишіть Джульєтті у Верону

Із ким ділять радість і біль кохання закохані серця в різних країнах світу? Виявляється, багато хто довіряє свої амурні справи Джульєтті Капулеті, героїні шекспірівської історії про трагічне кохання. З нагоди Дня Святого Валентина на її адресу до італійської Верони щороку збільшується потік листів, які, до речі, не залишаються без відповіді.
Хтось розчулено жаліється на невдале кохання, хтось шукає поради, як вийти із любовного трикутника, а комусь просто кортить поділитися щастям. Про це і трохи більше пишуть Джульєтті різними мовами закохані люди. У святковий період щодня до Верони на адресу будинку, який називають помешканням літературної героїні, приходять сотні листів. А щороку їх налічують 50 тисяч, повідомляє «Клуб Джульєтти», який власне й опікується романтичною епістолярною спадщиною.
«Дорога Джульєтто, ти, як ніхто, розумієшся на коханні…», – приблизно так починаються листи з проханням поради.
Над обробкою любовної кореспонденції працюють півсотні волонтерів-секретарок. Вони перекладають тексти різними мовами, зберігають їх в архіві і, відповідно до пережитого досвіду та власних почуттів, готують відповідь дописувачу. В кінці кожного листа-відповіді – підпис: «Джульєтта».
«Цей лист іспанською мовою із Мадрида. Пише дівчина, яка нещодавно познайомилася з юнаком, але він живе в іншому місті. І дівчина запитує деякі поради, як надалі розвивати ці стосунки на відстані», – розповідає одна із секретарок «Клубу Джульєтти».
Традиція любовних сповідань
Традиція цих листів сягає початку 30-х років минулого століття. Тодішній сторож «Гробниці Джульєтти» Етторе Солімані почав збирати перші любовні послання, які туристи залишали у пам’ятному місці. Вражений кількістю прохань і запитань від закоханих, він сам почав відповідати на листи, ставши у такий спосіб першим «секретарем Джульєтти».
Послання до шекспірівської героїні з трагедії «Ромео і Джульєтта» можна відправити тепер й електронною поштою. Однак сучасні секретарки Джульєтти стверджують, що більшість закоханих обирають папір і чорнило, щоб висловити інтимні почуття книжковому персонажу.
Тож, поштове відділення міста Верони має додаткове навантаження цими днями.
Маємо окрему скриньку з листами для Джульєтти, і щодня їх доставляють за адресою
«У цей період року з огляду на великий потік листів до будинку Джульєтти ми виділили окрему лінію для їхнього швидкого сортування. Маємо окрему скриньку з листами для Джульєтти, і щодня їх доставляють за адресою», – повідомив Джанні Барбато, працівник поштового відділення Верони.
Як виглядає, подібна кореспонденція не створює там проблем. Швидше, навпаки – додає настрою і певної відповідальності самим поштарям. За їхніми словами, приємно, що й досі закохані не лінуються і на папері продовжують жити слова надії та любові.
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