«Брекзит» може загрожувати миру в Ірландії – Берті Агерн

Колишній прем’єр-міністр Ірландії Берті Агерн застерігає, що «Брекзит» становить загрозу миру в Північній Ірландії, бо між Ірландською Республікою та провінцією Сполученого Королівства може знову постати кордон.

На думку політика, розмежування перекреслить головні принципи мирної «Угоди страсної п’ятниці», укладеної у 1998 році за посередництва США, що досі зберігала спокій на острові.

Прем’єр-міністр Тереза Мей визнає, що в результаті виходу Великої Британії з ЄС Лондон відновлюватиме контроль над кордонами, але, на її думку, в Ірландії залишиться «непомітний» кордон з безперешкодним перетином.

Велика Британія, хоч і острівна держава, але має значний державний кордон на суходолі, який відокремлює Північну Ірландію – складову частину Сполученого Королівства – від незалежної Ірландської Республіки, що займає більшу частину острова Ірландія.

Майже забути про кордон упродовж останніх років дозволяло те, що Сполучене Королівство та Ірландська Республіка були членами Європейського Союзу, і межа між ними була зведена до символізму.

Головний компроміс «Угоди страсної п’ятниці» в тому, що сторони конфлікту: республіканці – прихильники возз’єднання Ірландії, та юніоністи – прихильники Ольстера у складі Сполученого Королівства, не відкидають свої прагнення, але відмовляються від збройного способу їх досягнення.

​Колишній прем’єр-міністр Ірландської республіки Берті Агерн (обіймав посаду в 1997–2008 роках), який брав участь у мирному процесі, в інтерв’ю британському тижневику Observer, висловив побоювання, що британський уряд веде мову про можливе відновлення кордону.

Згідно з теперішніми планами, Сполучене Королівство вийде зі складу ЄС приблизно у 2019 році, і прем’єр-міністр Треза Мей дала зрозуміти, що готова до так званого «жорсткого Брекзиту», тобто до виходу з майже усіх ключових структур Євросоюзу.

Ірландська Республіка – член валютного союзу ЄС, а також спільного ринку, митного союзу тощо.

«Жорсткий Брекзит» означав би потребу митного контролю, а також контролю над пересуванням фізичних осіб, якщо Лондон і Дублін не досягнуть окремих двосторонніх домовленостей.

Будь-яку спробу створювати пости на кордоні, або виставляти там прикордонників, як це було колись, буде дуже важко втілювати, і це б викликало дуже велике несприйняття

Берті Агерн сказав британському виданню, що помітив зміну у виборі слів Терези Мей, коли вона говорила про кордон: «вона не каже про те, що кордону не буде, але лише, що кордон не буде настільки важким, щоб створювати проблеми… Будь-яку спробу створювати пости на кордоні, або виставляти там прикордонників, як це було колись, буде дуже важко втілювати, і це б викликало дуже велике несприйняття».

Агерн вважає, що останні мирні угоди спрацювали і поклали край майже чвертьстолітній кривавій боротьбі саме тому, що «вони означали знесення бар’єрів, інтеграцію в межах острова, демократичну співпрацю, відсутність насильства й приниження. Якщо це забрати, як це передбачає «Брекзит», то наслідком буде дестабілізація».

Тереза Мей раніше заявляла, що вона розуміє, що можливість для людей вільно перетинати кордон є важливою частиною щоденного життя.