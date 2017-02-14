«Нове покоління українців має зовсім інші цінності» – «кіборг» Недря

Кирило Недря, оборонець Донецького аеропорту із позивним «Доцент», політолог, викладач спецкурсу «Стресостійкість» для співробітників Нацполіції, консультант знімальної групи художнього фільму «Кіборги» вважає, що Україна тримається на енергії ідейно вмотивованих людей. Головне, що їх надихає – це діти. На думку Недрі, українські діти вже мають зовсім інше сприйняття своєї країни. Радіо Свобода у проекті «Ті, хто знає» збирає думки неформальних громадських лідерів України щодо найгіршого і найкращого, що відбувається з Україною.